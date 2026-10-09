Конюшни Николая I в Петергофе выставили на торги за 204 млн рублей

Конюшни, признанные федеральным памятником архитектуры находятся на улице Аврова, 2А. По соседству расположены Фермерский дворец, готическая капелла и сад Дома Струкова. В пешей доступности находятся и главные достопримечательности Петергофа: Большой Петергофский дворец, Парковый лабиринт, Дворец Монплезир и Петропавловский собор.

Продавец отмечает, что историческое значение и архитектура в стиле средневекового английского замка позволяют разместить здесь гостиницу, галерею или офис. Кроме того, он предлагает будущему собственнику запустить на территории конюшен элитный конноспортивный комплекс с отелем.

Новый владелец будет обязан провести реставрацию зданий — на это ему дадут 7 лет. Для восстановления объекта культурного наследия инвестор может получить льготное финансирование по ставке 9% годовых или 6%, если памятник приспособят под гостиницу.

Комплекс построили в 1848–1855 годах по заказу Николая I, его спроектировал архитектор Николай Бенуа. Изначально здесь размещались манеж, конюшни, служебные квартиры, кузница, ветеринарная лечебница, каретная и склады. В XX веке в помещениях располагался санаторий «Петродворец».