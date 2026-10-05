Приюты для животных в Ленобласти смогут выкупить свои участки за 3% от кадастровой стоимости

Социально ориентированные НКО в регионе, которые содержат приюты для животных, смогут выкупить землю, где размещены их постройки, за 3% от кадастровой стоимости. Такая возможность появилась после изменений в постановлении областного правительства, пишет его пресс-служба.
Чтобы претендовать на льготу, организациям необходимо выполнить ряд условий:
- НКО должна не менее пяти лет арендовать участок без торгов по областному закону, который регулирует такие кейсы, а также не извлекать прибыли из своей деятельности;
- оформить в собственность здания и сооружения на участке;
- подать заявление о выкупе до окончания срока аренды.
Ранее ставка по этой льготе составляла 15%. Региональные власти считают, что сэкономленные на покупке земли деньги приюты смогут потратить на корм и лекарства, стерилизацию, обустройство вольеров и развитие инфраструктуры.
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