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Недвижимость

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Приюты для животных в Ленобласти смогут выкупить свои участки за 3% от кадастровой стоимости

Социально ориентированные НКО в регионе, которые содержат приюты для животных, смогут выкупить землю, где размещены их постройки, за 3% от кадастровой стоимости. Такая возможность появилась после изменений в постановлении областного правительства, пишет его пресс-служба.

ja-aljona / Shutterstock

Чтобы претендовать на льготу, организациям необходимо выполнить ряд условий:

  • НКО должна не менее пяти лет арендовать участок без торгов по областному закону, который регулирует такие кейсы, а также не извлекать прибыли из своей деятельности;
  • оформить в собственность здания и сооружения на участке;
  • подать заявление о выкупе до окончания срока аренды.

Ранее ставка по этой льготе составляла 15%. Региональные власти считают, что сэкономленные на покупке земли деньги приюты смогут потратить на корм и лекарства, стерилизацию, обустройство вольеров и развитие инфраструктуры.

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