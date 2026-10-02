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Недвижимость

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Военный городок XX века в Павловске выставили на торги за 170 млн рублей

На аукционе продадут казармы лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка на улице Обороны, 1Б, построенные в 1907-1913 годах, сообщает «ДОМ.РФ». Начальная цена лота составляет 170,67 млн рублей. В него входят 13 зданий площадью почти 10 тысяч квадратных метров и аренда участка 4,5 гектара.

Sergei Afanasev / Shutterstock

Новый собственник построек, признанных региональными памятниками архитектуры, обязан отреставрировать их за 7 лет. Для восстановления объектов культурного наследия инвестор может получить льготный кредит по ставке 9% годовых или 6%, если здания приспособят под гостиницу. Его предоставляет Банк «ДОМ.PФ».

Среди преимуществ комплекса продавец называет его расположение. По соседству с казармами находится гарнизонный Никольский собор, который построили в 1904 года. Также рядом — парк «Мариенталь», а одноименная крепость — в 1,3 км. В 1,3 км начинается территория Павловского музея-заповедника. До парков и усадеб Пушкина — 6,5 км, до Царского Села — 7,5 км. Так как казармы находятся недалеко от этих достопримечательностей, здесь можно разместить гостиничный комплекс, отмечает «ДОМ.РФ».

Комплекс построили для лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка и лейб-гвардии 5-й конной батареи. Здесь были казармы, конюшни, кухни, офицерские флигели и другие служебные здания. Офицерское собрание возвели в 1913 году по проекту архитектора Всеволода Яковлева. В советское время комплекс продолжал использоваться военными как военный городок.

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