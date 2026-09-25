Дом-памятник с видом на Крестовский остров продают почти за 800 млн рублей

Особняк построили в 1810-х годах. Трехэтажное здание сохранило исторический декор XIX века, в том числе анфиладу парадных залов бельэтажа, четырехколонный портик коринфского ордера и лепной фриз. По данным продавца, здание полностью отреставрировали. «Интерьеры восстановлены в историческом облике», — заявляет он.

Площадь дома — более тысячи квадратных метров, участка — более 700. Особняк стоит на первой линии набережной Адмирала Лазарева, из окон открывается вид на Малую Невку и Крестовский остров. До станции метро «Крестовский остров» отсюда около 15 минут пешком через Лазаревский мост.

Сейчас в здании работает банкетная площадка с двумя залами и летней террасой, а также ресторан, следует из данных «Яндекс Карт». Продавец отмечает, что помещения занимают долгосрочные арендаторы, но при этом допускает досрочное расторжение договоров. Покупателю предлагают рассматривать особняк под представительский офис, банкетную площадку, бутик-отель или частную резиденцию.

Свое название дом получил в честь генерал-лейтенанта Александра Глуховского, который владел особняком с 1890-х годов. Как сообщается на краеведческом портале сitywalls, с 1907 года в здании работало правление Общества железопрокатного и проволочного завода. Внутренняя планировка дома менялась — была построена каменная лестница. В советский период в здании располагался Приборостроительный техникум.