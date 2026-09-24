Условия семейной ипотеки изменил Минфин. Ставка будет зависеть от региона и количества детей

В Петербурге и Ленобласти семьи с одним ребенком, не достигшим 7 лет, смогут получить кредит на сумму в 12 млн рублей под 12% годовых. С двумя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг этого возраста — 15 млн рублей под 10%. С тремя — 18 млн рублей под 8%. С четырьмя — 18 млн рублей, но под 6% годовых. С пятью и более — ту же сумму, но уже под 4%.

Такие же условия будет действовать для Москвы и Московской области. Для жителей других российских регионов максимальная сумма кредита составит 10 млн рублей, а самый низкая ставка для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет, — 2% годовых.

Вместе с этим максимальный срок ипотеки сократили с 30 до 15 лет.

По нынешним условиям ставка составляет 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания. Жители столичных регионов могут получить в кредит до 12 млн рублей, других — до 6 млн. В Минфине объясняют, что новые условия семейной ипотеки сделают ее «более адресной и демографически ориентированной программой».