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Недвижимость

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Условия семейной ипотеки изменил Минфин. Ставка будет зависеть от региона и количества детей

Изменения программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» утвердили, сообщила пресс-служба Минфина России вечером 24 сентября. Ставка по кредиту теперь будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Новые правила вступят в силу с 1 октября.

sommart sombutwanitkul / Shutterstock

В Петербурге и Ленобласти семьи с одним ребенком, не достигшим 7 лет, смогут получить кредит на сумму в 12 млн рублей под 12% годовых. С двумя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг этого возраста — 15 млн рублей под 10%. С тремя — 18 млн рублей под 8%. С четырьмя — 18 млн рублей, но под 6% годовых. С пятью и более — ту же сумму, но уже под 4%.

Такие же условия будет действовать для Москвы и Московской области. Для жителей других российских регионов максимальная сумма кредита составит 10 млн рублей, а самый низкая ставка для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет, — 2% годовых. 

Вместе с этим максимальный срок ипотеки сократили с 30 до 15 лет.

По нынешним условиям ставка составляет 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания. Жители столичных регионов могут получить в кредит до 12 млн рублей, других — до 6 млн. В Минфине объясняют, что новые условия семейной ипотеки сделают ее «более адресной и демографически ориентированной программой». 

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