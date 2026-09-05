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В Петербурге завершился проект «Балтийская жемчужина» — стройка длилась больше 20 лет

Подписан итоговый документ, закрепляющий полное исполнение всех обязательств по договору аренды участка.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Петербурге официально завершен инвестиционный проект «Балтийская жемчужина», стартовавший более 20 лет назад. 

За время стройки на месте пустырей на юго-западе города вырос микрорайон с развитой инфраструктурой и благоустроенным побережьем Финского залива. Построено 16 жилых комплексов общей площадью свыше 1 млн квадратных метров, сообщили 5 сентября в Смольном.

В администрации Петербурга проект назвали успешным примером международного сотрудничества и конструктивного диалога с партнерами из КНР. Отмечено, что положительный опыт взаимодействия с застройщиком поможет городу и дальше создавать комфортную среду для жителей.

«Балтийская жемчужина» — это район в европейском стиле с уже сложившейся инфраструктурой. Здесь работают торговый центр с кинотеатром, рестораны, четыре школы, семь детских садов, взрослая и детская поликлиника. По вечерам можно гулять по пляжу Финского залива — он совсем рядом. Неподалеку находятся Южно-Приморский и Полежаевский парки, а также парк усадьбы «Новознаменка». А по выходным жители микрорайона выбираются в Петергоф — до царского пригорода всего 15 минут на машине.

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