Жилье плюс отель: что известно о новом проекте «17/33 Петровский остров»

Главным отличием новой для Петербурга управленческой формулы выступает сквозная интеграция сервиса и системы управления доходностью (revenue management) от оператора Host by MOSS. Вместо стандартной эксплуатации оператор внедряет гибкую систему, координирующую сразу пять независимых сценариев спроса: от коротких туристических поездок и MICE до долгосрочного размещения.

Инвестор приобретает лот в собственность, но его доход формируется котловым методом за счет коммерческой эксплуатации объекта оператором, когда деньги от работы всего отеля делятся между владельцами. Это защищает от риска остаться без прибыли, если конкретный апартамент временно пустует. Кроме того, трансформация формата позволяет инвестору рассчитывать на совокупную экономику владения, где операционный доход работает в синергии с капитализацией самого актива.