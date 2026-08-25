Дворянское гнездо Веймарнов под Петербургом продают на аукционе. Его можно купить за рубль (но есть нюанс)

Трехэтажное здание площадью более 1,1 тысячи квадратных метров имеет статус регионального памятника. Сейчас постройка в неудовлетворительном состоянии. Инвестору предстоит сохранить памятник архитектуры и приспособить его к современному использованию.

Училище построили в усадьбе Веймарнов и считают одним из ярких примеров позднего модерна. Архитектурный облик здания формируют большие окна, ступенчатые завершения боковых ризалитов, а также цвет и фактура облицовки.

История усадьбы началась еще в начале XIX века: ее создал генерал от артиллерии Русской императорской армии Матвей Лалаев. В 1829 году имение перешло сенатору Александру Веймарну — представителю шведского дворянского рода. Беседа стала первым из двадцати имений, которые он приобрел в Ямбургском уезде.

Сельскохозяйственное училище здесь появилось не случайно. К началу XX века население росло, а местное сельское хозяйство не успевало обеспечивать жителей необходимым количеством продуктов. В Беседе изучали и внедряли более современные методы землепользования, которые должны были повысить урожайность.

Власти Ленобласти напоминают, что для инвесторов объектов культурного наследия с 2025 года действует государственная программа льготного кредитования. Собственники и правообладатели памятников могут получить кредит по ставке 9% годовых. Сроки на проектирование составляют до полутора лет, на реставрационные работы — от двух с половиной до пяти лет в зависимости от площади здания.