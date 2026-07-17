Отменить «коттеджное рабство» хочет губернатор Ленобласти

«Коттеджным рабством» называют ситуацию, когда люди покупают участок в коттеджном поселке, строят дом, а затем оказываются зависимыми от владельцев земель, по которым проходят дороги. Те могут перекрыть жителям проезд, потребовать завышенную плату за пользование дорогой или препятствовать подключению коммуникаций. В итоге собственники домов лишаются возможности свободно попасть на свои участки.

Дрозденко предлагает ввести для имущества общего пользования в коттеджных поселках режим общей долевой собственности. По мнению главы Ленобласти, это приведет к тому, что дороги, инженерные сети и другие важные для поселков объекты будут принадлежать всем жителям, а не одному частнику. Благодаря закону доступ к инфраструктуре станет «бесплатным и беспрепятственным» и подобные конфликты просто перестанут возникать, объясняет губернатор. На случай, если частный владелец отказывается идти навстречу, чиновник предлагает закрепить механизм принудительного ограничения прав собственности и выкупа дорог по кадастровой стоимости.

В среду, 15 июля, активисты, выступающие против «коттеджного рабства», опубликовали открытое письмо президенту Владимиру Путину. По словам авторов, они обращаются «в интересах шести миллионов российских семей». Инициативная группа просит главу государства поручить депутатам как можно скорее рассмотреть законопроект, переданный Александру Дрозденко во время круглого стола 17 июля. Кроме того, активисты предлагают организовать проверки в коттеджных поселках, чтобы выявить нарушения прав собственников.