Постройку сталинской эпохи на Синявинской выставили на торги. При желании ее можно снести, отмечает продавец

Участок со зданием, возведенным в 1952 году, на Синявинской, 3к2А, продают на платформе «Российского аукционного дома» (РАД). Цена лота составляет 330 млн рублей. Так как постройка не обладает статусом памятника архитектуры, собственник сможет свободно ею распоряжаться и даже снести, говорится в описании объекта.
Четырехэтажное здание площадью 1,2 тысячи квадратных метра входит в участок общей площадью почти пять тысяч квадратных метров. Он расположен в территориальной зоне, которая допускает как жилую, так и общественно-деловую застройку, говорится в объявлении. Для лота уже подготовлен комплект предпроектной и разрешительной документации, включая заключение КГИОП, архитектурно-градостроительный облик (АГО), а также технические условия на подключение к электричеству и водоотведению.
Существующее здание можно использовать под разные задачи. Среди возможных вариантов — офисный центр, образовательное учреждение, медицинская клиника или многофункциональный комплекс с сочетанием офисов и помещений для торговли или услуг на первом этаже. Изначально оно было построено как детский сад, а в середине 1990-х годов его реконструировали под бизнес-центр, в котором позднее располагался офис «Газпрома».
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