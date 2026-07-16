Постройку сталинской эпохи на Синявинской выставили на торги. При желании ее можно снести, отмечает продавец

Четырехэтажное здание площадью 1,2 тысячи квадратных метра входит в участок общей площадью почти пять тысяч квадратных метров. Он расположен в территориальной зоне, которая допускает как жилую, так и общественно-деловую застройку, говорится в объявлении. Для лота уже подготовлен комплект предпроектной и разрешительной документации, включая заключение КГИОП, архитектурно-градостроительный облик (АГО), а также технические условия на подключение к электричеству и водоотведению.

Существующее здание можно использовать под разные задачи. Среди возможных вариантов — офисный центр, образовательное учреждение, медицинская клиника или многофункциональный комплекс с сочетанием офисов и помещений для торговли или услуг на первом этаже. Изначально оно было построено как детский сад, а в середине 1990-х годов его реконструировали под бизнес-центр, в котором позднее располагался офис «Газпрома».