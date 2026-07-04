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В Петербурге продают квартиру, в которой Шостакович играл для Прокофьева, за 37 млн рублей

Квартира находится в доме-памятнике 1884 года постройки.

Фото: скриншот из «Яндекс.Карт»

На улице Марата выставили на продажу квартиру, в которой почти сто лет назад здесь состоялся домашний концерт с участием Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Объявление появилось на онлайн-платформе «Авито».

За шесть комнат площадью 191,5 квадратного метра собственник просит 37 миллионов рублей. Внутри сохранились восемь арочных окон, анфилада, дубовый паркет, исторические двери, лепнина и пять печей. Часть элементов интерьера уже отреставрирована.

По данным из объявления, в 1927 году здесь состоялся концерт в честь возвращения Прокофьева в СССР. Согласно его дневникам, тогда свои произведения исполнил молодой композитор и пианист Дмитрий Шостакович.

В разные годы в этой квартире жил профессор Ленинградской консерватории, композитор и педагог Владимир Щербачев. А сам дом с 1884 по 1903 год был связан с деятельностью Митрофана Беляева — здесь собирался знаменитый «Беляевский кружок» под руководством Николая Римского-Корсакова.

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