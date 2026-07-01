Квартиры в дворовых флигелях дома Бенуа продадут льготникам после ремонта

Еще несколько лет назад здания находились в аварийном состоянии, а уже к августу этого года завершится их обновление, отмечает городское правительство. За время ремонта специалисты восстановили несущие конструкции, перекрытия и фасады, смонтировали современные инженерные системы. Сейчас продолжается отделка и благоустройство дворовой территории. Здесь обустроят пешеходные дорожки и высадят озеленение.

Дом Первого Российского страхового общества на Каменноостровском проспекте, 26–28 построили в 1912–1914 годах по проекту архитекторов Юлия, Леонтия и Альберта Бенуа при участии Александра Гунста. В начале XX века это был один из крупнейших жилых комплексов Петербурга, рассчитанный на 250 квартир. В его состав вошли несколько дворов, парадный двор с садом и фонтаном, а также колоннада из красного гранита. В разные годы здесь жили Сергей Киров, Дмитрий Шостакович, Борис Бабочкин, Матвей Манизер, Андрей Мыльников, Борис Шапошников и другие известные жители. В квартире Кирова с 1957 года работает музей, а на фасаде установлена мемориальная доска в его честь.