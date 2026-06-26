Тренд на апарт-отели превращает Петербург в столицу сервисных апартаментов

Интерьеры как в дорогом отеле, вид из окна — на топовые споты, сервис как в лучшей гостинице города. Выяснили у экспертов, в чем классическая аренда квартир проигрывает доходным домам и что так привлекает девелоперов в этой win-win модели бизнеса управлением.
Доходное место
За фасадами апарт-отелей скрыты профессиональное управление, системность и понятные сценарии жизни для собственников.
Визитная карточка комплекса «ПРО.Молодость» — холл и ресепшн, оформление которых отсылает к картине Василия Кандинского «Круги в круге» (1923)
Ольга Смирнова
генеральный директор ГК PLG
«Ключевое преимущество доходных домов — это системность. В отличие от классической аренды, где многое зависит от собственника, здесь применяется единый стандарт качества: понятные условия проживания, сервис, эксплуатация, инфраструктура. Например, в ЖК “Райдер” арендатор получает не просто квартиру, а среду проживания с профессиональным управлением. В данном случае для арендатора все предсказуемо и комфортно — без риска неожиданных изменений условий или качества. Интерес инвесторов к апарт-отелям связан с запросом на понятную и управляемую доходность. Рынок стал более рациональным: люди внимательно оценивают риски, сроки окупаемости и операционную модель проекта. При этом важны не только локация и продукт, но и то, какие сценарии проживания заложены внутри жилого комплекса. Для девелопера это переход от модели “продал и вышел” к модели, где он остается вовлеченным в жизненный цикл проекта. Так, в апарт- отеле “ПРО.Молодость” на проспекте Большевиков мы делаем акцент на общественные пространства, спортивную и досуговую среды, гибкие сервисы, формат подписки — все это влияет не только на комфорт резидентов, но и на стабильность Жители апарт-отеля «ЙЕС Лидер» могут пользоваться целым веером сервисных услуг: от уборки номера до доставки продуктов арендного потока. В зависимости от концепции и стадии проекта сроки окупаемости варьируются, но в среднем речь идет о более коротком горизонте по сравнению с классической жилой недвижимостью за счет арендного потока — 8–12 лет. Управляющая компания обеспечивает загрузку, ценообразование, сервис и прибыльность, поэтому ключевой фактор выбора — это не просто объект, а вся модель управления и профессионализм оператора, который стоит за проектом».
Комбо, пожалуйста!
Резиденты сервисных апартаментов могут спать спокойно — они получают прозрачные условия проживания, без подводных камней и черных лебедей.
Жители апарт-отеля «ЙЕС Лидер» могут пользоваться целым веером сервисных услуг: от уборки номера до доставки продуктов
Юлия Апалькова
руководитель отдела рекламы ГК «Лидер Групп»
«Выбирая сервисные апартаменты, покупатель может быть уверен, что получит заявленный набор услуг: ему не придется вносить залог или предоплату на месяцы вперед, брать на себя дополнительные траты по коммунальным платежам или решать бытовые проблемы. Не говоря уже о рисках столкнуться с недобросовестным арендодателем. Если отталкиваться от цены и расположения, то квартиры в топовых локациях — штучный и дорогой продукт, а сервисные апартаменты на 20 % доступнее квартир аналогичных характеристик. В отличие от классических гостиниц, апарт- отели выигрывают на сочетании гостиничного сервиса и домашнего уюта. Даже в компактных номерах продуман каждый сантиметр: полноценная кухня с техникой и посудой, удобная мебель и атмосфера, в которой хочется оставаться. На первых этажах лобби-бар, лаунж, коворкинг, магазин готовой еды — и это лишь часть инфраструктуры апарт-отеля “ЙЕС Лидер”, который откроется в этом году на площади Конституции, в семи минутах от метро “Московская”. Апарт-отели прошли проверку на прочность в период пандемии, а затем адаптировались к изменениям, связанным с закрытием границ, и переориентировались на внутренний турпоток. Сам формат стал максимально понятным не только для профессиональных инвесторов. Покупатели апартаментов в “ЙЕС Лидер” могут воспользоваться программой гарантированного дохода, позволяющей получать 600 тысяч рублей в год в течение трех лет с момента начала работы апарт-отеля вне зависимости от загруженности номерного фонда».
Всегда на связи
В кондо-отелях заботу о сервисе можно поручить не только управляющей компании, но и надежному отельному оператору.
Клубный четырехзвездный апарт-отель Artel 17/52 находится в управлении у известного гостиничного оператора Wone Hotels (профессиональный сервис — ин!)
Марк Лернер
генеральный директор девелоперской компании «Петрополь»
«Первопроходцами, открывшими для Петербурга (а потом и для всей России) сегмент апарт-отелей в начале 2010-х, стали компании “Пионер” и “Бекар”. Это было их визионерство и чуйка, а еще ответ на градостроительные ограничения, которые не позволяли строить жилье. Многособственническая модель владения юнитами с элементами съемного жилья и гостиничных централизованных сервисов успешно прижилась (в зарубежных странах это называется кондо-отелями). Для девелопера, работающего в жилом секторе, такой формат позволяет реализовывать проекты в местах, где из-за градостроительных ограничений можно строить только коммерческие объекты (гостиницы), а не жилье. При этом он остается в привычной для себя модели долевого строительства с проектным банковским финансированием с эскроу-счетами. А для инвесторов сегмент апарт-отелей привлекателен возможностью купить готовый арендный бизнес, заботу о котором можно поручить профессиональному отельному оператору (в Gler (ныне Artel 17/52) — это Wone Hotels). Сегмент пока молодой, и не все управляющие компании показывают выдающиеся результаты. Поэтому выбирать объект для инвестиций нужно тщательно (лучше — с помощью экспертов). Хорошими сроками окупаемости можно считать 10–12 лет (без капитализации) и 6–8 лет с учетом капитализации объекта. Апарт-отели от гостиниц отличаются большей нацеленностью на долгосрочность проживания гостя. Впрочем, Artel 17/52, расположенный в туристической локации на Васильевском острове (на углу Малого проспекта и 17-й линии), был изначально ориентирован на краткосрочность проживания гостей. Поэтому по набору сервисов не отличается от классических гостиниц».
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