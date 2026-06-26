Тренд на апарт-отели превращает Петербург в столицу сервисных апартаментов

генеральный директор ГК PLG

«Ключевое преимущество доходных домов — это системность. В отличие от классической аренды, где многое зависит от собственника, здесь применяется единый стандарт качества: понятные условия проживания, сервис, эксплуатация, инфраструктура. Например, в ЖК “Райдер” арендатор получает не просто квартиру, а среду проживания с профессиональным управлением. В данном случае для арендатора все предсказуемо и комфортно — без риска неожиданных изменений условий или качества. Интерес инвесторов к апарт-отелям связан с запросом на понятную и управляемую доходность. Рынок стал более рациональным: люди внимательно оценивают риски, сроки окупаемости и операционную модель проекта. При этом важны не только локация и продукт, но и то, какие сценарии проживания заложены внутри жилого комплекса. Для девелопера это переход от модели “продал и вышел” к модели, где он остается вовлеченным в жизненный цикл проекта. Так, в апарт- отеле “ПРО.Молодость” на проспекте Большевиков мы делаем акцент на общественные пространства, спортивную и досуговую среды, гибкие сервисы, формат подписки — все это влияет не только на комфорт резидентов, но и на стабильность Жители апарт-отеля «ЙЕС Лидер» могут пользоваться целым веером сервисных услуг: от уборки номера до доставки продуктов арендного потока. В зависимости от концепции и стадии проекта сроки окупаемости варьируются, но в среднем речь идет о более коротком горизонте по сравнению с классической жилой недвижимостью за счет арендного потока — 8–12 лет. Управляющая компания обеспечивает загрузку, ценообразование, сервис и прибыльность, поэтому ключевой фактор выбора — это не просто объект, а вся модель управления и профессионализм оператора, который стоит за проектом».