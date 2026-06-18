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Недвижимость

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Здание бывшего института машиностроения на Жукова продадут на аукционе за 119 млн рублей

«Дом.РФ» выставил на торги историческое здание на улице Жукова, 17 А в Петербурге. Пятиэтажный корпус был построен в 1904 году и ранее использовался как учебная лаборатория Ленинградского института машиностроения.

Площадь здания составляет 2411 квадратных метров. Вместе с ним покупатель получит земельный участок площадью 2711 квадратных метров. Начальная стоимость объекта — 119 млн рублей. Из них 75,5 млн приходятся на стоимость участка и 43,6 млн — на само здание. Подать заявку на участие в аукционе можно до 13 июля, а сами торги пройдут 17 июля.

Согласно данным ЕГРН, указаным в извещении, лот не имеет обременений и не входит в перечень памятников культурного наследия. Это дает будущему владельцу больше возможностей для его использования. Как отмечается в объявлениях о продаже, расположение здания позволяет разместить здесь офисный центр, гостиницу, образовательное учреждение, спортивный объект или торговые площади.

Санкт-Петербургский институт машиностроения был основан в 1930 году и принадлежал Ленинградскому металлическому заводу. В 2011 году вуз присоединили к Политехническому университету Петра Великого. Корпус института на Жукова, 17А был одним из старейших. После 2012 года его законсервировали из-за аварийного состояния.

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