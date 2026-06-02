Офисы в доме издателя Девриена выставили на аукцион почти за 30 млн рублей

«Дом.рф» выставил на торги помещение в доме книгоиздателя Альфреда Девриена на Васильевском острове, сообщили в пресс-службе компании. Начальная цена лота — почти 29,4 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 6 июля, победителя определят 10 июля.
Помещение площадью 204,6 квадратного метра, которое располагается на втором этаже здания на 4-й линии Васильевского острова, 13, предлагают использоваться под офисы. В описании к лоту отмечают близость к метро и достопримечательностям города. Здание признано выявленным объектом культурного наследия, поэтому владелец будет обязан выполнять требования по его сохранению.
Четырехэтажный дом построили в 1913–1914 годах для издателя Альфреда Девриена по проекту архитектора Германа Гримма. Здесь располагалась контора книгоиздательства, выпускавшего книги по сельскому хозяйству, географии и естествознанию, а во дворовых флигелях работали типография, переплетная мастерская и склады. После революции Девриен покинул Россию, а дом национализировали. В разные годы здесь работали ателье готового платья, коллектор детских и школьных библиотек и Василеостровский молодежный центр.
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