Офисы в доме издателя Девриена выставили на аукцион почти за 30 млн рублей

Помещение площадью 204,6 квадратного метра, которое располагается на втором этаже здания на 4-й линии Васильевского острова, 13, предлагают использоваться под офисы. В описании к лоту отмечают близость к метро и достопримечательностям города. Здание признано выявленным объектом культурного наследия, поэтому владелец будет обязан выполнять требования по его сохранению.

Четырехэтажный дом построили в 1913–1914 годах для издателя Альфреда Девриена по проекту архитектора Германа Гримма. Здесь располагалась контора книгоиздательства, выпускавшего книги по сельскому хозяйству, географии и естествознанию, а во дворовых флигелях работали типография, переплетная мастерская и склады. После революции Девриен покинул Россию, а дом национализировали. В разные годы здесь работали ателье готового платья, коллектор детских и школьных библиотек и Василеостровский молодежный центр.