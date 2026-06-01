Апартаменты за 3,5 млн рублей в месяц сдают в доходном доме Елисеевых на Невском проспекте

Потенциальным съемщикам предлагают помещение площадью свыше 1000 квадратных метров на третьем этаже здания. Внутри — десять просторных комнат. Снять апартаменты можно минимум на 11 месяцев. Коммунальные платежи уже включены в стоимость, кроме расходов по счетчикам. Также потребуется внести залог в размере более 7 миллионов рублей. Комиссия не предусмотрена.

Среди главных достоинств объекта владельцы называют расположение в центре города, исторические интерьеры с лепниной, высокие потолки и атмосферу старинного дворца. Помещение предлагают использовать для проживания большой семьи, представительского размещения или коммерческого использования.

Дом на набережной Мойки, 59 также известен как дом Чичерина. Здание построили в 1771 года по проекту французского архитектора Жан-Батиста-Мишеля Валлен-Деламота. В собственность купцов Елисеевых дом перешел в 1858 году. В советский период дом Елисеевых стал по инициативе Максима Горького Домом искусств. Здесь работали Корней Чуковский, Николай Гумилев, Михаил Зощенко и Кузьма Петров-Водкин. Кроме того, в этом месте писатель Александр Грин создал свою повесть «Алые паруса»

До конца прошлого года здесь работал пятизвездочный отель «Талион Империал», который принадлежал бизнесмену Александру Ебралидзе (также известному по прозвищу Алик Рынок). В 2022 году предпринимателя признали банкротом, а осенью 2025 года здание продали на торгах за 4,41 миллиарда рублей компании, связанной с владельцем петербургской сети бизнес-центров «Сенатор» Андреем Фоменко. В декабре 2025 года новые владельцы заявляли о планах переоборудовать дом под бизнес-центр сети «Сенатор».