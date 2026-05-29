Особняк казарм лейб-гвардии Преображенского полка выставили на торги за 360 млн рублей

Исторический особняк в центре Петербурга, где раньше находился главный офис банка «Таврический» и которое сейчас находится под управлением Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выставили на продажу. Информация о торгах появилась на площадке Российского аукционного дома.

На аукцион выставили трехэтажное здание площадью 2,4 тысячи квадратных метров на улице Радищева, 39 вместе с его участком. Начальная цена — 362,5 миллиона рублей. Чтобы принять участие в торгах, нужно внести залог в 54,3 миллиона. Сам аукцион планируют провести в 15 июля 2026 года.

Особняк входит в ансамбль казарм лейб-гвардии Преображенского полка и считается объектом культурного наследия регионального значения. На здание действуют охранные обязательства, а также оформлена ипотека в пользу АСВ до апреля 2030 года.

Дом расположен рядом со станцией метро «Чернышевская», недалеко от жилых комплексов «Парадный квартал» и «Дом на Радищева, 39». У здания есть собственная парковка. Помещения можно использовать под офис, медицинский или образовательный центр, отделение банка или коворкинг.

Продажа проходит в рамках ликвидации имущества банка «Таврический». Причиной этого стала серия уголовных дел против топ-менеджеров компании. Лицензию у банка «Таврический» Центробанк отозвал 3 сентября 2025 года. Уже через неделю вкладчикам начали выплачивать страховые компенсации, а в октябре Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банк банкротом.

Банк «Таврический» работал с 1993 года. К концу последнего года работы объем вкладов в нем достигал 61 миллиарда рублей. При этом убытки банка составили 10,5 миллиарда рублей.

