Город-сад: среди девелоперов разгораются конкурентные страсти в сфере малоэтажного строительства

Психотерапевтический запрос петербуржцев на комфортную круглогодичную жизнь за городом не остался без ответа! Наблюдаем, как тренд на «дом не выше сосен» обрастает инновационными критериями и функциональными подробностями.
Идеальные дни
Четырехэтажный дом «Цвет Зеленогорска» (всего 94 квартиры) расположен в 20 минутах ходьбы от Золотого пляжа
Жизнь как на курорте — со спа-комплексом и бассейном прямо в доме, зонами отдыха вокруг и с функциональной планировкой жилья. У петербуржцев теперь новые требования к недвижимости!
Михаил Гущин
вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI
Чтобы формат рекреационной недвижимости стал популярным в высокобюджетном сегменте, недостаточно просто построить малоэтажки в лесу. Ключевые факторы — транспортная доступность и инфраструктура. Именно поэтому лидером развития закономерно стал Курортный район. За 2025 год средняя стоимость квадратного метра здесь выросла почти на 50%, превысив 438 тысяч рублей. Покупатель готов платить за возможность круглогодичного отдыха и близость к природе. Однако на рынке сейчас ощущается дефицит качественных всесезонных объектов рекреационного формата с понятной концепцией. В ближайшем будущем в Курортном районе мы планируем запустить как минимум пять-шесть новых проектов и очередей с локациями: Лисий Нос, Зеленогорск, Комарово, Солнечное, Сестрорецк. RBI уже получила разрешение на строительство проекта отельного формата на Пограничной улице в Зеленогорске. Там, в частности, появится спа-комплекс (на 400 кв. м) с бассейном. В прошлом году мы уже дали старт двум проектам в Курортном районе: «Репин» и «Цвет Зеленогорска». При проектировании мы ориентируемся на скандинавские и североевропейские образцы — лаконичную архитектуру, которая не спорит с природой, а вписывается в нее, и функциональные планировки, где каждая деталь работает на комфорт. Это так называемая бионическая архитектура, создающая ощущение естественности и гармонии. Она не будет отвлекать от окружающей панорамы — а значит, будет способствовать концентрации жителей на своих идеях и стремлениях.
Прошу тишину
Несмотря на островное расположение, квартал «Кронфорт. Центральный» на Цитадельской дороге в Кронштадте может похвастаться хорошей транспортной доступностью
К многочисленным бонусам жизни на природе стоит приплюсовать открытый доступ к панорамам — на море, реки и лесопарки. А это (научно доказано!) прямая дорога к эмоциональному равновесию.
Алексей Бушуев
коммерческий директор «ГК Алькор» (входит в группу «Главстрой Санкт–Петербург»)
Тренд на «дом не выше сосен» сложился после пандемии — запросы на тишину, размеренный ритм жизни и ограниченное число соседей объединились в полноценный (а не сопутствующий) критерий при выборе недвижимости. Парки, зеленые зоны, рекреационные пространства с водоемами — гарантия хорошей экологии, и за это люди готовы доплачивать. Квартал «Кронфорт. Центральный» в Кронштадте покупатели выбирают, в частности, за природное окружение: Финский залив, три легендарных форта рядом с домом, современный парк «Остров фортов», набережная и прогулочные маршруты. А еще за сочетание городского комфорта с инфраструктурой в 15-минутной доступности (пекарни, кафе, детские сады, школы, инженерный лицей напротив квартала, поликлиника) и камерной атмосферы прибрежного курорта (прогулки по аллеям, занятия спортом у моря, завтрак с видом на залив). Фасады вдохновлены эстетикой крепостей Балтийского моря (в разработке концепции участвовали международная компания Chapman Taylor и петербургское бюро «Проектная культура») — чередование фактур, клинкерный кирпич, архитектурный бетон, игра природных оттенков. За счет расположения рядом с Финским заливом и авторской архитектуры 70% квартир имеют обзор на воду и зеленую зону (в некоторых — угловое остекление и нестандартные формы комнат). Еще один способ увеличить панорамные характеристики — каскадный фасад, когда окна здания разворачивают под определенным углом, создавая мини-эркерные зоны. Ступенчатая форма фасада улучшает обзор из каждой комнаты и увеличивает инсоляцию. Двухкамерные энергосберегающие пакеты в остеклении снижают теплопотери здания и позволяют сэкономить на коммунальных платежах.
Малые формы
У коттеджного поселка «Крылья Подгорного» на берегу озера Подгорного в Выборгском районе четыре гектара прогулочных зон!
Продуманная инженерная инфраструктура и эстетическая цельность в загородном поселке — это не футуристичный тренд, а реальность, которую девелоперы уже предлагают нам обживать.
Юлия Серкова
директор по маркетингу MG Development
Малоэтажный формат дает то, чего остро не хватает в мегаполисе: меньше людей, больше света, приватности и визуального комфорта. Петербуржцам уже недостаточно просто «переехать за город» — им важно не терять в комфорте и быть уверенными, что дорога до города предсказуема, что есть качественная инфраструктура, своя управляющая компания и поселок эстетически цельный. Поэтому новые пространства на природе формируются как полноценная среда, а не как набор отдельных домовладений. Инновации в малоэтажном девелопменте — это уже не что-то футуристичное, а вполне практичные решения. Покупатель не готов мириться с «сельским» качеством инженерной инфраструктуры и ожидает получить продуманное водоснабжение, подземные коммуникации, системы освещения, видеонаблюдение, контроль доступа. Обязательна цифровизация управления поселком — когда под рукой удобное приложение, через которое можно передать показания счетчиков, оплатить услуги, получить уведомления, оформить пропуск или подключиться к сервисам безопасности. Растет спрос на энергоэффективные решения и более качественные материалы. Технологии проектирования среды: работа с генеральным планом, единым архитектурным кодом, визуальной целостностью улиц, общественных пространств и въездных групп — это тоже инновация (не в узкотехническом, а в девелоперском смысле). Нам интересен не шаблонный «загородный стиль», а авторская среда с единым архитектурным кодом (как в наших поселках Lampolovo, «Крылья Подгорного», Павлов’SKY и «Философия»), в которой есть и современный комфорт, и узнаваемая эстетика, и уважение к месту.
Жить в моменте
Когда сама архитектура жилья мимикрирует под природный ландшафт, жизненные сценарии обитателей поселков меняются и становятся все более разнообразными.
В отделке фасадов урбан-вилл «Моменты. Репино» на берегу реки Сестры использованы оттенки серого, бежевого и кирпичного — в унисон лесным пейзажам
Илья Линник
владелец и генеральный директор ООО «СЗ Ленинское» ЖК «Моменты.Репино»
Люди выбирают жизнь за городом по понятным причинам — когда ты весь день в деловой суете, телефон звонит каждую минуту, вокруг гул транспорта и грохот мегаполиса, вечером хочется оказаться в тишине, на природе, в уюте семейного очага. Концепция урбан-вилл, которую мы воплотили в проекте ЖК «Моменты. Репино», — это философия жизни, где современная урбанистика находится в гармонии с природным контекстом. Репино славится своими хвойными лесами с эталонными соснами Карельского перешейка, берегом Финского залива и прекрасной экологией — потому акцент в архитектуре мы сделали на максимальную интеграцию в природный ландшафт. Здания расположены на разных уровнях, следуя за естественными перепадами высот местности, что сохраняет возможность панорамных видов для резидентов всех домов. Под окружение и ландшафт разработали персонализированные сценарии для отдыха — романтические ужины на берегу реки Сестры, экотропы в заповеднике Хаапала и заказнике Ламмин-Суо, квесты для детей, арт-терапия. Многофункциональный комплекс «АЙС КУБ», в котором будут расположены видовой ресторан и кафе, арт-пространство, фитнес с бассейном, спа, панорамные площадки на высоте 30 метров, амфитеатр и водопад. Начальная школа и детский сад (на 120 мест), парковки с электрозарядками, детские и аутдор-площадки для тренировок. На территории поселка 702 урбан-виллы на 47 гектарах! Покупатель выберет жизнь на природе только если предоставить ему городской уровень комфорта и независимость от внешней инфраструктуры: от бытовых услуг до культурного досуга.
