Город-сад: среди девелоперов разгораются конкурентные страсти в сфере малоэтажного строительства

вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI

Чтобы формат рекреационной недвижимости стал популярным в высокобюджетном сегменте, недостаточно просто построить малоэтажки в лесу. Ключевые факторы — транспортная доступность и инфраструктура. Именно поэтому лидером развития закономерно стал Курортный район. За 2025 год средняя стоимость квадратного метра здесь выросла почти на 50%, превысив 438 тысяч рублей. Покупатель готов платить за возможность круглогодичного отдыха и близость к природе. Однако на рынке сейчас ощущается дефицит качественных всесезонных объектов рекреационного формата с понятной концепцией. В ближайшем будущем в Курортном районе мы планируем запустить как минимум пять-шесть новых проектов и очередей с локациями: Лисий Нос, Зеленогорск, Комарово, Солнечное, Сестрорецк. RBI уже получила разрешение на строительство проекта отельного формата на Пограничной улице в Зеленогорске. Там, в частности, появится спа-комплекс (на 400 кв. м) с бассейном. В прошлом году мы уже дали старт двум проектам в Курортном районе: «Репин» и «Цвет Зеленогорска». При проектировании мы ориентируемся на скандинавские и североевропейские образцы — лаконичную архитектуру, которая не спорит с природой, а вписывается в нее, и функциональные планировки, где каждая деталь работает на комфорт. Это так называемая бионическая архитектура, создающая ощущение естественности и гармонии. Она не будет отвлекать от окружающей панорамы — а значит, будет способствовать концентрации жителей на своих идеях и стремлениях.