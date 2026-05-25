Исторический Дом отдыха паровозных бригад выставили на торги за 57 млн рублей

На торги выставили более 40 помещений общей площадью около 4,2 тысячи квадратных метров. Начальная цена — почти 57 миллионов рублей. Аукцион должен пройти 24 июня. Об этом сообщил «Деловой Петербург».

В 2008 году дом признали аварийным и начали расселять жильцов. С тех пор здание несколько раз горело, а в последние годы осталось практически без крыши. В 2019 году помещения пытались продать за 49 миллионов рублей, но тогда на торги никто не заявился. В 2022 году его законсервировали, но полноценный ремонт власти сочли нецелесообразным из-за аварийного состояния постройки.

Здание находится на пересечении Южного шоссе и Сортировочной-Московской улицы. Изначально это был Дом отдыха паровозных бригад, построенный в начале XX века по проекту архитектора Генриха Войневича. Позже дом переделали в общежитие для железнодорожников, а затем — в жилые квартиры. Последний капитальный ремонт здесь проводили еще в 1950-х. Здание не считается памятником архитектуры и не находится под охраной. Единственное ограничение связано с тем, что внутри есть защитное сооружение гражданской обороны.