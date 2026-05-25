Исторический Дом отдыха паровозных бригад выставили на торги за 57 млн рублей

Здание на Южном шоссе, 36 уже пытались продать семь лет назад, но покупателей тогда не нашлось. Сейчас постройка стоит без крыши и постепенно разрушается, а город восстанавливать ее не планирует.

На торги выставили более 40 помещений общей площадью около 4,2 тысячи квадратных метров. Начальная цена — почти 57 миллионов рублей. Аукцион должен пройти 24 июня. Об этом сообщил «Деловой Петербург».

В 2008 году дом признали аварийным и начали расселять жильцов. С тех пор здание несколько раз горело, а в последние годы осталось практически без крыши. В 2019 году помещения пытались продать за 49 миллионов рублей, но тогда на торги никто не заявился. В 2022 году его законсервировали, но полноценный ремонт власти сочли нецелесообразным из-за аварийного состояния постройки.

Здание находится на пересечении Южного шоссе и Сортировочной-Московской улицы. Изначально это был Дом отдыха паровозных бригад, построенный в начале XX века по проекту архитектора Генриха Войневича. Позже дом переделали в общежитие для железнодорожников, а затем — в жилые квартиры. Последний капитальный ремонт здесь проводили еще в 1950-х. Здание не считается памятником архитектуры и не находится под охраной. Единственное ограничение связано с тем, что внутри есть защитное сооружение гражданской обороны.

