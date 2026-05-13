«Ростех» выставил на торги здание завода «Техприбор» в Московском районе за шесть млрд рублей

Продажей комплекса зданий на Варшавской улице занимается «Ростех», сообщают «Ведомости» со ссылкой на сведения компании «РТ-Капитал». Торги проведут 10 июня. Стартовая цена зданий — 6,3 млрд рублей.

В лот входят 100% долей в АО «Техприбор-бизнесцентр» и АО «Техприбор-девелопмент». Компании владеют земельными участками общей площадью 9,3 гектар, а также 18 административными зданиями и сооружениями на Варшавской улице. Общая площадь недвижимости — 22 тысяч квадратных метров.

Обе компании принадлежат заводу «Техприбор», входящему в структуру «Ростеха». Предприятие работает с 1942 года и занимается разработкой и производством авиационной электроники, а также поставляет оборудование для самолетов и вертолетов.

