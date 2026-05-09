В исторических корпусах на Биржевой линии откроется дизайнерский отель в 2027 году

Отель позиционируют не просто как место для проживания, а как точку притяжения для тех, кто приезжает в Петербург не за открытками, а за ощущением города «здесь и сейчас». Дизайн интерьеров разрабатывает студия Da Bureau — они известны работой с современной эстетикой и архитектурным контекстом.

Эксперты назвали Васильевский остров центром «с сильной историей, но недореализованной современной функцией». Проект на Биржевой линии должен эту функцию вернуть. Проект рассматривается как один из самых заметных кейсов редевелопмента в центре Петербурга за последние годы, способный повлиять на формирование «новой деловой географии города».

Напомним, что корпуса института продали в 2025 году. Часть помещений сейчас занимает «Вавилов Лофт». Из-за планов нового собственника арт-кластер может закрыться в ближайшие 2-3 года.