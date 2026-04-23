Повысить штрафы за незаконные перепланировки квартир планируют в Заксобрании

Об этом сообщил спикер городского парламента Александр Бельский в эфире телеканала «Санкт-Петербург» программы «Среда Бельского».

По его словам, проблема особенно заметна в центре города. Чаще всего речь идет о бывших коммуналках, из которых делают небольшие студии: в каждой комнате устанавливают санузел и мини-кухню. Из-за этого растет нагрузка на коммуникации, а соседи сталкиваются с неудобствами.

Бельский отметил, что жалобы на такие квартиры поступают регулярно. Поэтому власти собираются усилить контроль и увеличить штрафы за самовольные перепланировки. Больше всего подобных случаев выявляют в Центральном районе.

Он также посоветовал покупателям недвижимости быть внимательнее. Владельцы таких квартир нередко оформляют долевую собственность, а цену могут искусственно занижать. По его словам, жилье в центре за 3–4 млн рублей должно вызывать вопросы.

В 2025 году Петербург занял четвертое место в России по числу квартир с перепланировкой, согласно подсчетам аналитиков из центра «Домклик». Их доля составила 1,2%, что выше среднего уровня по стране. Чаще всего изменения встречаются в дореволюционных домах — там показатель достигает 1,8%. При этом стоимость квадратного метра в таких квартирах в среднем на 6% ниже из-за рисков при покупке.

