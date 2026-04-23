Конюшни Николая I в Петергофе продадут на аукционах. Их дата пока неизвестна

«Дом.рф» готовит к продаже на торгах два исторических объекта в Петербурге — Дворцовые конюшни в Петергофе и флигель дачи Кожевникова. Когда именно пройдут торги, пока не сообщается, но гендиректор «Дом.рф» Виталий Мутко заявил, что аукционы состоятся в ближайшее время. Об этом пишет «РБК Петербург».

Решение передать эти здания компании «Дом.рф» приняла правительственная комиссия 21 апреля. Вместе с ними в список вошли еще пять памятников архитектуры, построенных с XVII по конец XIX века, в других городах.

Будущие инвесторы смогут получить льготный кредит на восстановление зданий и их дальнейшее использование. Базовая ставка составит 9% годовых, а для проектов гостиниц категории не ниже трех звезд — 6%.

Неоготические Дворцовые (Императорские) конюшни занимают целый квартал рядом с парками Петергофа. Комплекс построили в 1848–1855 годах по заказу Николая I по проекту архитектора Николая Бенуа. Изначально здесь размещались манеж, конюшни, служебные квартиры, кузница, ветеринарная лечебница, каретная и склады. В советские годы помещения использовали как санаторий.

Идеи по восстановлению комплекса обсуждают давно. Еще в 2015 году власти одобрили концепцию, по которой здесь хотели открыть конно-спортивный центр, школу верховой езды, музейные пространства, гостиницу и ресторан. Однако проект так и не был реализован.

