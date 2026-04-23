Главный корпус Апраксина двора выставили на торги

На торги выставили 14 помещений общей площадью 1474 квадратных метра. В сумме стартовая цена всех лотов — 16,3 млн рублей.

Подать заявку можно до 8 июня, сами торги проведут 11 июня. Указанная стоимость каждого объекта — это годовая арендная плата. Договор аренды заключат на три года с ГБУ «ГУИОН».

Самый дорогой лот — помещение площадью 721,6 квадратного метра с окнами на Садовую улицу. Его стартовая цена составляет 9,496 млн рублей, или 13,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Остальные помещения находятся в цоколе и подвале, поэтому аренда там дешевле. Например, за подвал без окон площадью 48 квадратных метров просят 6091 рубль за квадратный метр в год.

Часть предыдущих торгов не состоялась. Так, 9 апреля не нашли арендаторов для помещений в корпусе №41 площадью 317 квадратных метров со стартовой ценой 6,023 млн рублей. Также не поступило заявок на аренду помещений в корпусе №52 площадью 1181 квадратный метр со стартовой ценой 8,3 млн рублей.