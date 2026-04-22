Объявление о продаже клуба Blank появилось на Avito. Заведение продают за 12 млн рублей

В объявлении о продаже сообщается, что это полностью оборудованная площадка общей площадью 1047 квадратных метров, где можно открыть бар, ресторан или ночной клуб. Основное помещение занимает 972 квадратных метра, еще 75 квадратных метров потенциально могут быть использованы под летнюю террасу — возможность ее обустройства уже согласована с администрацией.

Пространство включает четыре отдельных зала, которые продавец предлагает зонировать под разные форматы работы. В главном зале предусмотрена антресоль — ее можно использовать под VIP-зону или дополнительную посадку, говорится в объявлении.

Помещение оснащено барным и световым оборудованием, системой видеонаблюдения, а также пожарной и охранной сигнализацией. Кроме того, у заведения есть действующая алкогольная лицензия сроком на один год. Продавец подчеркивает, что площадка полностью готова к работе и требует минимальных вложений для запуска бизнеса.