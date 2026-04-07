Жизнь в искусстве: наблюдаем, как петербургские девелоперы превращаются в кураторов, а жилые пространства — в галереи совриска

директор по маркетингу ГК «БестЪ», создатель ОП «Бенуа 1890»

Рынок недвижимости стал рынком покупателя! Он выбирает не квадратные метры, а то, как будет чувствовать себя в этом месте. Поэтому девелоперы (кроме архитектуры и благоустройства) переключились на среду в целом — паблик-арт, ленд-арт, стрит-арт или живопись становятся естественной частью жилого пространства и напрямую влияют на его восприятие и ценность. Сейчас искусство, будь оно в коворкинге, бизнес-центре или в ресторане, — это уже не про декор, а про повседневный опыт. Нам важно проводить дни в живом и комфортном пространстве, где легче думается и работается, где можно отвлечься от рутины и куда хочется возвращаться снова. Среда, наполненная искусством, незаметно меняет нас, мы вступаем в диалог с ним, и между людьми быстрее возникают связи — так комьюнити становится сильнее и интереснее. У нас в компании есть направление «Айки арт» — команда не только подбирает и интегрирует искусство в наши девелоперские проекты, но и организовывает паблик-арт-выставки и вернисажи. Например, в общественном пространстве «Бенуа 1890» каждое лето мы открываем «Сад современного искусства», где в коллаборации с галереями и художниками показываем под открытым небом паблик-арт-проекты (с обязательными лекционной и экскурсионной программами!). Так, жители Калининского района видят работы современных российских художников рядом с домом. Еще это красивый способ привлечь новых гостей в ресторан «Ферма Бенуа» (в саду Бенуа) или в коворкинги Page. В панорамном бистро «Айки терраса» на восьмом этаже коворкинга «Авеню Page» организуем вернисажи (недавно открыли уже 16-й по счету!) — «Баба сеяла горох» художницы Алины Корякиной в коллаборации с Pop-Up Gallеry. В итоге в «Айки террасе» сформировалось свое арт-комьюнити, а нам это дает возможность сотрудничать с новыми талантливыми художниками.