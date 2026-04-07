Жизнь в искусстве: наблюдаем, как петербургские девелоперы превращаются в кураторов, а жилые пространства — в галереи совриска

Всеволод Глазунов, директор по маркетингу LEGENDA
Сергей Ермак, пиар-директор девелоперской компании «Брусника»
Елена Плахтий, директор по маркетингу ГК «БестЪ», создатель ОП «Бенуа 1890»
Анжелика Альшаева, коммерческий директор группы компаний «КВС»
Дом — не музей! Каждый артефакт в жилом пространстве должен быть к месту и по делу. Будь то референсы к сталинскому ампиру, золотой эпохе ар-деко или палеонтологическим спецэффектам «как у Спилберга».
Голливудская роскошь эпохи ар-деко в парадном холле дома «Институтский, 16» — золотое мозаичное панно с представителями местной фауны
Всеволод Глазунов
директор по маркетингу LEGENDA
Сегодня просто хорошо строить уже недостаточно — у дома (особенно в высоком сегменте) должна быть своя идентичность. Предметы искусства, когда они органичны и оправданны, — это сигнал аудитории, что перед ней не типовой дом, а штучный объект. При этом искусство не призвано компенсировать слабую архитектуру или неудачные планировки. Надо понимать разницу между домом и музеем. В девелопменте за каждым решением должны стоять аргументы, иначе возникают печальные примеры, когда хороший арт-объект теряется на фоне унылой застройки или минимального благоустройства. Для нас в основе — общая концепция проекта, и арт поддерживает ее (следуя принципу уместности!). В доме «Победы, 5», выполненном в стиле сталинского неоклассицизма, мы восстановили антикварную хрустальную люстру, ранее украшавшую ДК им. Первой пятилетки. Чтобы люстра гармонично смотрелась в парадном холле, мы изменили проект — «пожертвовали» двумя квартирами, тем самым увеличив высоту потолка холла до семи метров. В оформлении фасада использовали типичные элементы сталинского ампира, в том числе бронзовые воинские доспехи. Арку парадного входа украшает маскарон льва (прототип был найден в Гамбурге). В доме «Институтский, 16», построенном в стиле американского ар-деко, в парадном холле создано мозаичное панно из 50 тысяч элементов смальты с применением сусального золота. В архитектуре проекта «Черная речка, 41» использован образ скалы — как в скальных породах встречаются следы древних животных и растений, так и тут интегрированы барельефы с аммонитами, растениями и цветами (созданы скульптором Павлом Игнатьевым). А во дворе мы сделали палеонтологический квест для детей и взрослых — с отсылками к разным геологическим эрам.
Связь времен
Кроме чисто эстетического наполнения, искусство в жилом пространстве несет еще и психотерапевтическую функцию — жители меньше стрессуют и с музейным трепетом относятся к своему дому.
Гранд-лобби квартала «Северный ветер» — с референсами библиотеки Алвара Аалто в Выборге
Сергей Ермак
пиар-директор девелоперской компании «Брусника»
Искусство в жилом квартале работает по тем же правилам, что в музее или на городской площади. Нативно интегрированный арт превращает жилье из функционального пространства в место с историей и эмоциями, а это снижает уровень стресса, формирует чувство принадлежности, создает поводы для общения с соседями и повышает гордость за свой район. Объекты искусства в наших проектах следуют пяти принципам: поддерживать идентичность, реагировать на контекст, соответствовать идее проекта, вызывать эмоции, не быть банальными. Первые поверхностные ассоциации мы отметаем сразу. Объекты, про которые можно сказать «ну, норм», тоже. У нас в штате есть арт-куратор (не думаю, что это частая для девелопмента практика), который решает, как реализовать проект — с помощью стороннего куратора, точечного подбора художников, объявления открытого или закрытого конкурса. Мы стараемся интегрировать искусство во все проекты. В квартале «Северный ветер» на Васильевском острове его будет особенно много: мы установим во дворах сразу несколько арт-объектов, в том числе созданных совместно с художниками. Например, Катя Алагич придумала зеркало с художественной фотографией: рябь воды и изгибы зелени словно проступают сквозь него, объединяя отражение с реальным пространством.
У всех на виду
Девелоперы создают новые нарративы для диалога жителей города с современными художниками — через паблик-арт, стрит-арт, ленд-арт.
Арт-объект «Толкающий стену» Антонины Фатхуллиной у коворкинга «Авеню Page» на Аптекарской набережной
Елена Плахтий
директор по маркетингу ГК «БестЪ», создатель ОП «Бенуа 1890»
Рынок недвижимости стал рынком покупателя! Он выбирает не квадратные метры, а то, как будет чувствовать себя в этом месте. Поэтому девелоперы (кроме архитектуры и благоустройства) переключились на среду в целом — паблик-арт, ленд-арт, стрит-арт или живопись становятся естественной частью жилого пространства и напрямую влияют на его восприятие и ценность. Сейчас искусство, будь оно в коворкинге, бизнес-центре или в ресторане, — это уже не про декор, а про повседневный опыт. Нам важно проводить дни в живом и комфортном пространстве, где легче думается и работается, где можно отвлечься от рутины и куда хочется возвращаться снова. Среда, наполненная искусством, незаметно меняет нас, мы вступаем в диалог с ним, и между людьми быстрее возникают связи — так комьюнити становится сильнее и интереснее. У нас в компании есть направление «Айки арт» — команда не только подбирает и интегрирует искусство в наши девелоперские проекты, но и организовывает паблик-арт-выставки и вернисажи. Например, в общественном пространстве «Бенуа 1890» каждое лето мы открываем «Сад современного искусства», где в коллаборации с галереями и художниками показываем под открытым небом паблик-арт-проекты (с обязательными лекционной и экскурсионной программами!). Так, жители Калининского района видят работы современных российских художников рядом с домом. Еще это красивый способ привлечь новых гостей в ресторан «Ферма Бенуа» (в саду Бенуа) или в коворкинги Page. В панорамном бистро «Айки терраса» на восьмом этаже коворкинга «Авеню Page» организуем вернисажи (недавно открыли уже 16-й по счету!) — «Баба сеяла горох» художницы Алины Корякиной в коллаборации с Pop-Up Gallеry. В итоге в «Айки террасе» сформировалось свое арт-комьюнити, а нам это дает возможность сотрудничать с новыми талантливыми художниками.
Истории в деталях
Настроить все жилое пространство на поэтический или сказочный вайб — легко! Арт-объекты в парадных, аллеях, парках возвращают жильцов к истокам, а дома вписывают в историю (семейную точно!).
Променад «В поисках музы» в малоэтажном квартале «Дубровский» с арт-объектами, буккроссингом и шахматными столами
Анжелика Альшаева
коммерческий директор группы компаний «КВС»
Искусство напрямую связано с концепцией жизненного благополучия. Это не только про комфортную планировку и благоустройство, но и про эмоциональное состояние. Человек ощущает свою причастность к истории города, литературе, спорту и другим важным контекстам. Искусство в жилом проекте работает на идентичность места: арт-объекты, малые архитектурные формы, авторские инсталляции — так пространство становится узнаваемым. Искусство также формирует комьюнити: тематические дворы, парки и променады становятся точками притяжения. Мы рассматриваем искусство как часть мастер-плана. Так, в квартале бизнес-класса «Дубровский» в Пушкине концепция строится вокруг наследия Александра Сергеевича Пушкина. Тематические дворы посвящены его произведениям, их объединяет променад со скульптурами «Муза» и «Перо», арт-инсталляциями и фонтаном. В парадных размещены панно с силуэтом поэта и фрагментами его произведений. Променад «В поисках музы» станет полноценной общественной территорией, где искусство интегрировано в ежедневные маршруты жителей. В жилом комплексе «Любоград» сказочная тематика реализована через авторские малые архитектурные формы персонажей во дворах и парадных, а в ЖК «Ясно.Янино» установлен арт-объект в эстетике Пита Мондриана, созданный скульптором Константином Решетниковым.
