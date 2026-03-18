В аренду сдадут корпус Института экспериментальной медицины с водонапорной башней

Корпус Института экспериментальной медицины с водонапорной башней, который находится, на Петроградской стороне рядом с Лопухинским садом, сдадут в аренду. Строение на улице Академика Павлова, 12 Ж, признано федеральным памятником архитектуры конца XIX века. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Право на аренду 85% помещений института (около 1,4 тысяч квадратных метров) разыграют на аукционе. Стартовая ставка — 671 тысяч рублей в месяц. Договор аренды заключается на пять лет. Прием заявок продлится до 30 марта, сами торги состоятся 1 апреля.

Императорский институт экспериментальной медицины открыли в Петербурге в 1890 году — учреждение было первым в России научным медико-биологическим центром. Его попечителем стал принц Александр Ольденбургский. Здесь работали ведущие ученые своего времени, включая Ивана Павлова, который в 1904 году получил Нобелевскую премию за исследования пищеварения.

Позже институт стал ключевой базой для борьбы с опасными инфекциями, включая чуму, а после революции несколько раз менял статус и структуру. Сегодня он продолжает работу как научно-исследовательский институт экспериментальной медицины.