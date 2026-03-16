Инфопортал о перепланировках жилья запустили в Петербурге

Городской портал о перепланировках квартир, который создали по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина, заработал сегодня. Его запуск приурочили ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается 15 марта.

Как пишут в Смольном, на ресурсе собраны разъяснения действующего законодательства, инструкции для собственников, ответы на часто задаваемые вопросы, а также информация о том, какие изменения в квартире требуют согласования и как правильно оформить документы. Портал обещают регулярно обновлять и дополнять актуальными разъяснениями и материалами.

На портале также приведены реальные примеры, когда нарушение правил перепланировки квартир приводило к обрушению домов. Среди таких кейсов — обрушения квартиры на Гороховой, 46 и дома на Большой Зелениной, 1/44, а также появление трещин в стенах дома на Куйбышева. Жительница последнего, чей потолок едва не рухнул после незаконной перепланировки соседей, смогла отсудить у них 1,2 млн рублей.

Городские власти надеются, что с этим ресурсом процесс получения информации о перепланировках станет более понятным для петербуржцев, поможет собственникам не нарушить закон, а также избежать ошибок при подготовке документов.