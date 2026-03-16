Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Инфопортал о перепланировках жилья запустили в Петербурге

Сайт поможет собственникам избежать ошибок при подготовке документов, надеются в городском правительстве.

New Africa / shutterstock.com

Городской портал о перепланировках квартир, который создали по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина, заработал сегодня. Его запуск приурочили ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается 15 марта.

Как пишут в Смольном, на ресурсе собраны разъяснения действующего законодательства, инструкции для собственников, ответы на часто задаваемые вопросы, а также информация о том, какие изменения в квартире требуют согласования и как правильно оформить документы. Портал обещают регулярно обновлять и дополнять актуальными разъяснениями и материалами.

На портале также приведены реальные примеры, когда нарушение правил перепланировки квартир приводило к обрушению домов. Среди таких кейсов — обрушения квартиры на Гороховой, 46 и дома на Большой Зелениной, 1/44, а также появление трещин в стенах дома на Куйбышева. Жительница последнего, чей потолок едва не рухнул после незаконной перепланировки соседей, смогла отсудить у них 1,2 млн рублей.

Городские власти надеются, что с этим ресурсом процесс получения информации о перепланировках станет более понятным для петербуржцев, поможет собственникам не нарушить закон, а также избежать ошибок при подготовке документов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: