Реинкарнация 2.0: переключатся ли девелоперы в этом году с массового строительства на плановую ревитализацию серых промзон?

Жить в шаговой доступности от важных исторических локаций и при этом гордиться классным вайбом своего района — звучит как мечта. Есть ли шанс, что девелоперы в этом году будут активнее переключаться с массового строительства на новых землях на плановую ревитализацию серых промзон? Обсудили наболевшее с главными акторами рынка.
Василий Селиванов, руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development
Развивать территории, когда нет ни градостроительной стратегии, ни инструментов вовлечения, невозможно.
Эдуард Тиктинский, президент Группы RBI
Плохое состояние памятников и ограничения охранных ведомств делают крайне сложным процесс проектирования, согласования, да и самих строительных работ.
Денис Бабаков, коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — СЗ»
Для любого города, где шло активное развитие промышленности в XIX — начале XX века, редевелопмент — естественный процесс, выигрышный для всех сторон.
Анжелика Альшаева, коммерческий директор группы компаний «КВС»
Редевелопмент — попытка исправить ошибки. Он меняет не фасады и квадратные метры, а сценарии жизни.
По правилам и без
Жилой кластер LEGENDA Васильевского с шестью разноформатными корпусами на Финском заливе расположен рядом с креативным хабом «Севкабель Порт»
Редевелопмент мог бы стать более массовым явлением для Петербурга — последнее слово за градоначальниками.
Василий Селиванов
руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development
Ни о каком смещении акцента с освоения новых земель в сторону преобразования существующих территорий речи не идет: скорее желаемое выдается за действительное. Активная застройка полей продолжается, превращая город в «бублик»: центр стагнирует и выглядит все более неоднородным, тогда как на окраинах идет масштабное строительство, приводящее к перенаселению. Безусловно, центральные локации девелоперам интересны. Однако перспективных территорий крайне мало. Сегодня нет ни одной программы, которая системно помогала бы преобразовать деградирующие околоцентральные районы. Есть удачные примеры — кластер вокруг «Севкабель Порта» и «Брусницына», который превращает исторически депрессивную территорию в современную среду. Яркий пример бережного сохранения исторического наследия — Левашовский хлебозавод. Однако это единичные примеры, где инициативы исходят от отдельных девелоперов. Мы приводим эти кейсы уже 5–10 лет, тогда как подобных проектов должно появляться по нескольку в год. Развивать территории, когда нет ни градостроительной стратегии, ни инструментов вовлечения таких территорий в оборот, ни рычагов влияния на неэффективных собственников, ни льгот для застройщиков, невозможно. Например, «Апраксин двор» — проект преобразования, которому уже более двух десятков лет, и он по-прежнему не имеет внятных перспектив развития. Редевелопмент не равно реконструкция. У нас четко регламентировано, какие здания — объекты культурного наследия. Однако на практике нам это никак не помогает. Показательный пример — здание НИИ у площади Мужества: очередная волна градозащитного шума, демонстрирующая всю абсурдность происходящего. Парадокс в том, что даже при всей чистоте документации девелопер рискует увязнуть в проверках и судебных разбирательствах. Отдельного внимания заслуживает законодательство по охране исторических зданий, где до сих пор действует правило: любое здание в центральной части города, построенное до 1917 года, автоматически попадает в охрану. При этом в прошлом году в закон 820-7 были включены термины «ценные рядовые объекты», «ценные средовые объекты», представляющие реальную, а не формальную ценность. Однако принцип признания здания историческим по году постройки продолжает действовать — как минимум до тех пор, пока он не будет пересмотрен на федеральном уровне.
Как по нотам
Для жителей клубного дома Futurist работают массажные кабинеты, клуб гостиная и фитнес зал
Cерые пятна на карте Петербурга изменят свой цвет — если добавить им смысла.
Эдуард Тиктинский
президент Группы RBI
Когда речь идет о реконструкции — это сложная задача со многими не известными. Плохое состояние памятников и ограничения охранных ведомств делают крайне сложным процесс проектирования, согласования, да и самих строительных работ. На примере Левашовского хлебозавода и других исторических зданий мы знаем, что многие детали выясняются уже «в процессе» — а значит, потребуются новое проектирование и затраты! Еще промышленным объектам нужно новое идейное наполнение. Как в случае с нашими проектами реконструкции: газгольдером на Заозерной улице, гаражом фирмы Крюммеля на Большой Посадской. Промышленные или депрессивные зоны часто воспринимаются как серые пятна на карте города. Когда же у места появляется понятная роль, меняется и отношение к нему. Это видно даже на примере с таким точечным проектом редевелопмента, как Левашовский хлебозавод. Он изменил облик всей западной части Петроградской стороны: реконструкция хлебозавода и превращение его в современное культурно-деловое пространство (из аварийного полузаброшенного здания, каким хлебозавод был в 2017 году) повлияли и на привлекательность жилого проекта Futurist. Это вполне действенная схема работы с памятниками: реконструкция, включенная в экономическую модель проекта (где плюс к цене жилья окупает затраты на реконструкцию объекта культурного наследия). В отличие от прямого «меценатства», когда инвестор вкладывает средства в реконструкцию, не надеясь на отдачу, такая модель может быть масштабирована и стать основой для новых инициатив по сохранению исторического центра.
Заводские настройки
Краснокирпичные фасады, квартиры с террасами, бульвар и зоны отдыха только для жителей — в новом ЖК премиум-класса на территории бывшего завода «Ливиз»
Ревитализация промзон — игра адвантивная! При удачном раскладе джекпот срывают все — город, девелопер и жители.
Денис Бабаков
коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — СЗ»
Процесс редевелопмента начался еще в 1990-е годы — «Группа ЛСР» была первопроходцем в этом процессе, построив жилой комплекс на улице Радищева, на месте бывшего молокозавода №3. Для любого города, где шло активное развитие промышленности в XIX — начале XX века, редевелопмент — естественный процесс, выигрышный для всех сторон. Девелопер получает землю в хорошей локации; жители — современное пространство. Жилые комплексы «Цивилизация» и «Цивилизация на Неве» — яркие тому примеры. Они расположены на Октябрьской набережной, где долгое время находился газобетонный завод (он был успешно перевезен в Сертолово). Еще один пример — территория бывшего завода «Ливиз» на Синопской набережной, где мы реализуем новый премиальный проект (продажи начнутся уже в этом году!). Часть построек на территории — объекты культурного наследия, и наша задача — адаптировать сохраняемые здания под современные нормы, учесть все запросы жителей и вплести новое строительство, сохранив «гения места».
Терпение и труд
«Кресты», занимающие почти четыре гектара земли на Арсенальной набережной, станут общественным пространством
Петербуржцы до сих пор не простили городу эпоху «обнуления». Но сегодня девелоперы проводят работу над ошибками.
Анжелика Альшаева
коммерческий директор группы компаний «КВС»
Петербург уже пережил период, когда было принято «обнулять» территорию: сносить все и строить заново. Петровский остров — самый наглядный пример. Формально престижная локация, по факту — перегруженная застройка без полноценной городской среды. Редевелопмент — попытка исправить такие ошибки. Он меняет не фасады и квадратные метры, а сценарии жизни. Для горожан важно, чем район будет «дышать». Во многом этот процесс продиктован изменением нормативов и ограничениями генплана. К территориям стали относиться осторожнее и вдумчивее. Градостроительные ошибки слишком дороги — их невозможно исправить, когда все построено. В городе все территории у воды обладают колоссальным потенциалом. Весь левый берег Невы — от Синопской набережной до территорий бывших мануфактур и промзон. «Кресты» тоже способны дать новую жизнь кварталу в Калининском районе, изменить облик Арсенальной набережной. Но важно понимать: такие проекты чрезвычайно дорогие! Сохранение объектов культурного наследия — это не только инвестиции, но и терпение. При этом редевелопмент фактически лишен поддерживающих программ. Девелоперы работают в условиях обычного финансирования, которое плохо совместимо с логикой этого сектора, как долгосрочного и социально значимого процесса. Редевелопмент — зона ответственности не только бизнеса, но и государства. Без целевых программ он развивается не в том масштабе, который необходим Петербургу.
Комментарии (0)