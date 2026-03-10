Реинкарнация 2.0: переключатся ли девелоперы в этом году с массового строительства на плановую ревитализацию серых промзон?

руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development

Ни о каком смещении акцента с освоения новых земель в сторону преобразования существующих территорий речи не идет: скорее желаемое выдается за действительное. Активная застройка полей продолжается, превращая город в «бублик»: центр стагнирует и выглядит все более неоднородным, тогда как на окраинах идет масштабное строительство, приводящее к перенаселению. Безусловно, центральные локации девелоперам интересны. Однако перспективных территорий крайне мало. Сегодня нет ни одной программы, которая системно помогала бы преобразовать деградирующие околоцентральные районы. Есть удачные примеры — кластер вокруг «Севкабель Порта» и «Брусницына», который превращает исторически депрессивную территорию в современную среду. Яркий пример бережного сохранения исторического наследия — Левашовский хлебозавод. Однако это единичные примеры, где инициативы исходят от отдельных девелоперов. Мы приводим эти кейсы уже 5–10 лет, тогда как подобных проектов должно появляться по нескольку в год. Развивать территории, когда нет ни градостроительной стратегии, ни инструментов вовлечения таких территорий в оборот, ни рычагов влияния на неэффективных собственников, ни льгот для застройщиков, невозможно. Например, «Апраксин двор» — проект преобразования, которому уже более двух десятков лет, и он по-прежнему не имеет внятных перспектив развития. Редевелопмент не равно реконструкция. У нас четко регламентировано, какие здания — объекты культурного наследия. Однако на практике нам это никак не помогает. Показательный пример — здание НИИ у площади Мужества: очередная волна градозащитного шума, демонстрирующая всю абсурдность происходящего. Парадокс в том, что даже при всей чистоте документации девелопер рискует увязнуть в проверках и судебных разбирательствах. Отдельного внимания заслуживает законодательство по охране исторических зданий, где до сих пор действует правило: любое здание в центральной части города, построенное до 1917 года, автоматически попадает в охрану. При этом в прошлом году в закон 820-7 были включены термины «ценные рядовые объекты», «ценные средовые объекты», представляющие реальную, а не формальную ценность. Однако принцип признания здания историческим по году постройки продолжает действовать — как минимум до тех пор, пока он не будет пересмотрен на федеральном уровне.