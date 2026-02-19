В Финляндии говорят о пересмотре сделок с недвижимостью за последние 20 лет. Речь о покупке россиянами квартир и домов. Как это?

Что случилось?

Финское правительство изучает вопрос, может ли оно задним числом вмешаться в сделки с недвижимостью. Речь идет о тех случаях, когда землю, жилье или коммерческие помещения покупали граждане «стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону». СМИ однозначно трактуют это уточнение как направленное на россиян и белорусов.

«В последние 20 лет Финляндия слишком вольно относилась к контролю за недвижимостью, — заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. — Проблема в том, что масштабы рынка недвижимости настолько увеличились, что в случае ухудшения ситуации с безопасностью контролировать такую ​​огромную массу объектов в короткие сроки будет крайне сложно».