Конституционный суд: жители апартаментов могут получать временную регистрацию! Кто и как сможет этим воспользоваться? Спойлер: далеко не все!

Что случилось?

Конституционный суд признал, что жильцы апартаментов имеют право оформлять временную регистрацию по месту пребывания, собственно говоря, по адресу самого апарта. Раньше это было сделать крайне сложно, поскольку юридически апартаменты (в отличие от квартир или таунхаусов) — не жилье, а коммерческое помещение, как склад, магазин или отель.

Поводом для такого решения стало обращение петербурженки Виктории Пиуновой. В 2022 году она вместе с мужем и детьми пыталась получить регистрацию в съемных апартаментах. Однако женщина получила отказ. Виктория с этим не смирилась и решила отстаивать свою правоту в суде.

В последующие два года она раз за разом сталкивалась с тем, что суды различных инстанций вставали на сторону МВД. Они отмечали, что регистрация в нежилых помещениях невозможна, если речь не идет о гостиничных номерах. Однако в таком случае в паспортный отдел должен идти не постоялец, а администрация отеля. А поскольку по поводу Пиуновых руководство апарт-комплекса никуда не обращалось, то и говорить здесь не о чем.

Тогда женщина обратилась в Конституционный суд, требуя признать такой порядок вещей противоречащим Основному закону. С чем судьи КС в итоге и согласились. Теперь законодатели должны исправить существующие нормы так, чтобы жильцы апартаментов смогли оформлять временную регистрацию так же, как и те, кто снимает обычные квартиры.