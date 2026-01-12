Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Недвижимость

Петербург стал первым по росту аренды жилья среди городов-миллионников России

Стоимость аренды квартиры выросла на 17,7% в 2025 году. При этом подсчете учитывали квартиры с разным количеством комнат, в том числе и студии.

Shutterstock.com

«По итогам 2025 года аренда однокомнатных квартир (с учетом студий) подешевела в Челябинске, Краснодаре и Ростове-на-Дону, еще в двух крупных городах — Казани и Перми — ее стоимость практически не изменилась. <...> Средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в городе [Санкт-Петербурге] с января 2025 года выросла почти на 18%, — до 47 тыс. рублей», — говорится в исследовании «Движение.ру», которое приводи ТАСС.

Снижение арендной ставки зафиксировали в трех мегаполисах страны. В топ-3 вошли Ростов-на-Дону (на 13,5%), Челябинск (на 4,9%) и Краснодар (на 7,4%).

Самый большой рост в Петербурге (на 17,7%). Еще в январе 2025 года однокомнатную квартиру, в том числе студию, можно было снять в среднем за 40 тысяч рублей. А к концу прошедшего года средняя стоимость аренды составила 47,1 тысяч рублей.

