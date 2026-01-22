Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Средняя цена квартиры на вторичном рынке элитного жилья Петербурга выросла на 18% за год

«Квадрат» стоит до 890 тысяч рублей. Список самых дорогих локаций, как и годом ранее, возглавили «Золотой треугольник» и Крестовский остров — единственные локации на вторичном рынке, где средняя цена квадратного метра превысила 1 млн рублей.

Shutterstock.com

Площадь лотов в экспозиции увеличилась на 1%, при этом их количество сократилось на 2%, сообщили эксперты NF GROUP. В отличие от первичного рынка, где во втором полугодии фиксировали отрицательную ценовую динамику, на вторичном рынке средняя цена показала устойчивый квартальный рост. Это связано с выходом на рынок высокобюджетных квартир и апартаментов, а также поэтапное увеличение цены части ранее выставленных лотов.

Список самых дорогих локаций, как и годом ранее, возглавили «Золотой треугольник» и Крестовский остров — единственные локации на вторичном рынке, где средняя цена квадратного метра превысила 1 млн рублей. Для сравнения, на первичном рынке элитного жилья Петербурга этот ценовой порог уже преодолели шесть локаций.

По словам Алии Ханбековой, директора департамента элитной недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге, в последние годы активность собственников по выводу элитных квартир и апартаментов в продажу остается умеренной. «С одной стороны, темпы пополнения экспозиции закономерно снизились после 2022–2023 годов, когда на фоне повышенного инвестиционного интереса к элитному жилью на рынок был выведен значительный объем лотов. С другой – сдерживающим фактором выступает дефицит предложения в новостройках: собственники, планирующие улучшение жилищных условий, нередко занимают выжидательную позицию, не находя на первичном рынке сопоставимых по характеристикам альтернатив своему активу».

К концу 2025 года средняя стоимость лота на вторичном рынке достигла 168,1 млн рублей (+17% за год). Средняя запрашиваемая площадь лота составила 154 квадратных метра, что на 8 квадратных метров больше прошлогоднего показателя.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: