Средняя цена квартиры на вторичном рынке элитного жилья Петербурга выросла на 18% за год

Площадь лотов в экспозиции увеличилась на 1%, при этом их количество сократилось на 2%, сообщили эксперты NF GROUP. В отличие от первичного рынка, где во втором полугодии фиксировали отрицательную ценовую динамику, на вторичном рынке средняя цена показала устойчивый квартальный рост. Это связано с выходом на рынок высокобюджетных квартир и апартаментов, а также поэтапное увеличение цены части ранее выставленных лотов.

Список самых дорогих локаций, как и годом ранее, возглавили «Золотой треугольник» и Крестовский остров — единственные локации на вторичном рынке, где средняя цена квадратного метра превысила 1 млн рублей. Для сравнения, на первичном рынке элитного жилья Петербурга этот ценовой порог уже преодолели шесть локаций.

По словам Алии Ханбековой, директора департамента элитной недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге, в последние годы активность собственников по выводу элитных квартир и апартаментов в продажу остается умеренной. «С одной стороны, темпы пополнения экспозиции закономерно снизились после 2022–2023 годов, когда на фоне повышенного инвестиционного интереса к элитному жилью на рынок был выведен значительный объем лотов. С другой – сдерживающим фактором выступает дефицит предложения в новостройках: собственники, планирующие улучшение жилищных условий, нередко занимают выжидательную позицию, не находя на первичном рынке сопоставимых по характеристикам альтернатив своему активу».

К концу 2025 года средняя стоимость лота на вторичном рынке достигла 168,1 млн рублей (+17% за год). Средняя запрашиваемая площадь лота составила 154 квадратных метра, что на 8 квадратных метров больше прошлогоднего показателя.