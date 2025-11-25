Средний чек на квартиру новостройке вырос на 1,5 млн рублей за год в Петербурге

Средний чек на новую квартиру в черте Петербурга за год поднялся на 1,5 млн или на 14% — с 11,2 до 12,7 млн рублей, следует из данных Dataflat. Метраж при этом в новостройках в Петербурге за год сократился на 2% — с 40,1 до 39,4 квадратных метров. Объем реализованного девелоперами жилья растет пятый месяц подряд (начиная с лета) и в октябре 2025 года превысил отметку в 150 000 квадратных метров — впервые с ажиотажного июля 2024 года.

На спрос, по мнению экспертов, могло повлиять снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. в октябре.

«Реально на доступность ипотеки такое решение, конечно, не повлияло, но оно создает умеренно-оптимистичный фон и подтверждает прогнозы о дальнейшем снижении этого показателя. Относительно доступной ипотека станет только после снижения ставки до 11–12%. С другой стороны, есть и информационный повод, вызывающий беспокойство у покупателей — это планируемые существенные изменения в программе семейной ипотеки, которые могут вступить в силу в феврале 2026 года. Одна ипотека по программе на семью, дифференцированная ставка в зависимости от количества детей в семье, выдача кредита по региону регистрации. В связи с этим можно ожидать и кратковременного ажиотажного спроса на первичном рынке ближе к концу года, — полагает вице-президент по продажам и сервису Группы RBI Дмитрий Фалкин.