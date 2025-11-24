В Петербурге появится первый бизнес-центр prime-класса с модульной структурой

«ELEMENT PRIME станет первым в Петербурге бизнес-центром с модульной структурой, в котором будет предусмотрено три формата пространств под разные запросы — «Гранд», «Классик» и «Бутик». Такой подход позволит охватить разные целевые аудитории — от крупных корпораций до частных инвесторов, и будет соответствовать международным стандартам премиального сегмента, одновременно подчеркивая престиж локации» — прокомментировал генеральный директор девелоперской компании Element Виталий Коробов.

Офисный комплекс построят на Левашовском проспекте, в шаговой доступности от станций метро «Чкаловская» и «Петроградская». Его площадь составит около 30 тысяч квадратных метров, что позволит создать до 4 тысяч рабочих мест. По словам стратегического директора Element Елизаветы Конвей, ELEMENT PRIME — первая в Петербурге экосистема для штаб-квартир компаний-лидеров.

В восьмиэтажном здании разместят до 4 тысяч рабочих мест, двухуровневый подземный паркинг на 187 машино-мест, гастрономическую и сервисную инфраструктуру на первом уровне, а на верхнем появится терраса. Высота потолков в лобби будет достигать 8,3 метров, а атриума — 33 метров. Архитектурную концепцию проекта разрабатывало бюро «А.Лен».

Продажа помещений в бизнес-центре prime-класса от ELEMENT уже стартовали, а вводить объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2029 года.

Партнер Nikoliers Игорь Темнышев подтвердил тенденцию интереса к офисной недвижимости в Петербурге: «В ближайшие пять лет тренд на покупку офисов будет усиливаться. Рынок офисных продаж в Северной столице только формируется, но мы давно наблюдаем высокий спрос на качественные офисы со стороны крупных корпоративных клиентов. Так, за последние 6 лет объем сделок с офисными площадями в Петербурге составил 996 тыс. кв. м, из которых 22% (или 219 тыс. кв. м) пришлось на сделки покупки. Пиковым значением стал 2024 год, когда объем сделок аренды и покупки взлетел до 303 тыс. кв. м, из которых покупка составила почти 40% от всего объема спроса за рассматриваемый период. Текущая ключевая ставка и высокая себестоимость строительства не позволяют девелоперам строить проекты в аренду. Все это создает прекрасные условия, чтобы возводить новые объекты на продажу — весь объем будет реализован».