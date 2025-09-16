Дом Дэвида Линча по проекту сына Фрэнка Ллойда Райта продают за $15 млн

Режиссер прожил в комплексе из трех домов в Голливудских холмах более 35 лет. Здесь находилась и его рабочая мастерская, и монтажная, и частный кинозал. А еще дом появился на кадрах из «Малхолланд Драйв» и «Шоссе в никуда»!
Поместье Дэвида Линча выставлено на продажу за $15 млн. Комплекс из трех зданий общей площадью 2,3 акра (около 0,93 га) интересен своей историей. Главный дом Johnson House был спроектирован и построен в 1963 году Ллойдом Райтом — сыном архитектора-модерниста Фрэнка Ллойда Райта. Позднее Линч расширил владения, выкупив два соседних участка.
В комплекс включено 10 спален, 11 ванных комнат, художественную студию и мастерские. А судя по фотографиям в объявлении на Zillow, в интерьерах до сих пор сохранились некоторые личные вещи и картины самого Линча.
Комплекс был признан организацией Historic Places LA памятником архитектуры середины XX века. В 1991 году по проекту Эрика Ллойда Райта на территории был построен бассейн и гостевой дом.
Дом чудом уцелел во время масштабных лесных пожаров, прошедших в Лос-Анджелесе в начале года. Незадолго до своей смерти в январе 2024 года Линч был вынужден эвакуироваться из-за угрозы огня.
