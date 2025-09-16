Дом Дэвида Линча по проекту сына Фрэнка Ллойда Райта продают за $15 млн

В комплекс включено 10 спален, 11 ванных комнат, художественную студию и мастерские. А судя по фотографиям в объявлении на Zillow, в интерьерах до сих пор сохранились некоторые личные вещи и картины самого Линча.

Комплекс был признан организацией Historic Places LA памятником архитектуры середины XX века. В 1991 году по проекту Эрика Ллойда Райта на территории был построен бассейн и гостевой дом.

Дом чудом уцелел во время масштабных лесных пожаров, прошедших в Лос-Анджелесе в начале года. Незадолго до своей смерти в январе 2024 года Линч был вынужден эвакуироваться из-за угрозы огня.