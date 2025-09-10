Квартал с небоскребами может появиться у «Лахта Центра»

Застройщик АО «Синергия» не сможет проектировать здания в Лахте высотой менее 300 метров, следует из протокола городской Комиссии по землепользованию и застройке. При этом для компании сделали ряд исключений. В зоне ТД4 (в ней построят два новых небоскреба: «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» высотой 555 и 703 метра соответственно) установили минимальную высоту построек. Конкретно для Лахты этот минимум составляет 300 метров.

«Предлагаем внести дополнения <...> и изложить в следующей редакции: "Объекты, технологически связанные с уникальными объектами высотной застройки, а также иные объекты, предусмотренные утвержденной документацией по планировке территории и связанные через общие функционально-планировочные, архитектурно-пространственные, градостроительные решения и (или) обеспечивающие использование (эксплуатацию) высотных комплексов, могут иметь высоту менее 300 м», — следует из предложения АО «Синергия».

Как пишет «Деловой Петербург», застройщик указывает на то, что редакция проекта ПЗЗ не учитывает перспективу развития существующего комплекса «Лахта Центр» и дополнительных построек в пределах ТД4. Часть из них ниже 300 метров высотой и при этом технологически не связана с уникальным объектом высотной застройки. У них только общие функционально-планировочные, архитектурно-пространственные и градостроительные решения.

Эту поправку приняли, но в собственной редакции, с сохранением минимальной высоты зданий и сооружений на земельных участках.

«Объекты капитального строительства, технологически связанные с уникальными объектами высотной застройки, могут иметь высоту менее 300 м. Требования настоящего пункта не применяются при реконструкции существующих объектов капитального строительства», — говорится в материалах.