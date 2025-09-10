Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Квартал с небоскребами может появиться у «Лахта Центра»

Застройщику башен «Газпрома» в Лахте запретили проектировать здания ниже 300 метров. При этом, озвученные требования не будут распространяться при реконструкции уже существующих объектов капитального строительства.

Vilgun / Shutterstock.com

Застройщик АО «Синергия» не сможет проектировать здания в Лахте высотой менее 300 метров, следует из протокола городской Комиссии по землепользованию и застройке. При этом для компании сделали ряд исключений. В зоне ТД4 (в ней построят два новых небоскреба: «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» высотой 555 и 703 метра соответственно) установили минимальную высоту построек. Конкретно для Лахты этот минимум составляет 300 метров.

«Предлагаем внести дополнения <...> и изложить в следующей редакции: "Объекты, технологически связанные с уникальными объектами высотной застройки, а также иные объекты, предусмотренные утвержденной документацией по планировке территории и связанные через общие функционально-планировочные, архитектурно-пространственные, градостроительные решения и (или) обеспечивающие использование (эксплуатацию) высотных комплексов, могут иметь высоту менее 300 м», — следует из предложения АО «Синергия».

Как пишет «Деловой Петербург», застройщик указывает на то, что редакция проекта ПЗЗ не учитывает перспективу развития существующего комплекса «Лахта Центр» и дополнительных построек в пределах ТД4. Часть из них ниже 300 метров высотой и при этом технологически не связана с уникальным объектом высотной застройки. У них только общие функционально-планировочные, архитектурно-пространственные и градостроительные решения.

Эту поправку приняли, но в собственной редакции, с сохранением минимальной высоты зданий и сооружений на земельных участках.

«Объекты капитального строительства, технологически связанные с уникальными объектами высотной застройки, могут иметь высоту менее 300 м. Требования настоящего пункта не применяются при реконструкции существующих объектов капитального строительства», — говорится в материалах.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: