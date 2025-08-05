Двор, улица, канал: разбираемся с экспертами рынка, где лучше всего покупать квартиру с выходом к воде

директор по маркетингу LEGENDA

«Строить на Васильевском острове — значит иметь дело с морем ограничений: от исторического и архитектурного кода локации до возможных градостроительных рисков. Тем не менее, в отличие от других центральных районов, у Васильевского мощный потенциал для системной трансформации — идет масштабная реновация района Гавани и реализуется проект освоения новых территорий. Редкий случай, когда в центре мегаполиса девелопер может не просто вписать дом в существующую застройку, но и сформировать среду с нуля с понятным для горожан горизонтом развития. Большинство проектов LEGENDA расположено у воды, и у каждого дома свое позиционирование. Для нас важно, чтобы будущий дом не просто формально соответствовал критериям, а решал конкретную градостроительную задачу. Там, где позволяют масштабы и среда, создаем общественные пространства. Для нас это одна из немногих возможностей раскрыть потенциал места и создать комфортное пространство для жизни. Так, в проекте “LEGENDA Васильевского”, который строится напротив “Севкабель Порта”, по явится торговый променад. Он станет логичным продолжением прогулочного маршрута от Финского залива и креативного кластера. Вид на воду — не просто приятный бонус, а ценность планировочного решения! Панорама становится частью интерьера в квартирах с эффектными гостиными и просторными мастер-спальнями».