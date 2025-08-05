Двор, улица, канал: разбираемся с экспертами рынка, где лучше всего покупать квартиру с выходом к воде

Лаунж-зона на крыше с панорамой на разводные мосты и новые променады вдоль Невы — поселиться у Финского залива, рядом с креативным кластером «Севкабель Порт» на первой линии Васильевского острова, или на берегу Невы, в шаге от Новой Голландии?
Максим Ефанов, руководитель центра элитных проектов «Петербургской Недвижимости» (входит в холдинг Setl Group)
Создавая концепцию благоустройства комплекса, мы опирались на три характерные черты Васильевского острова: двор, улица, канал. Расположение корпусов логично продолжает традиционные линии квартальной застройки острова.
Александр Кравцов, совладелец Fizika Development
Водный контекст центра Петербурга формирует неповторимую городскую ткань и требует от де-велопера тщательного подхода к деталям.
Андрей Пахомовский, исполнительный директор ГК «Балтийская коммерция»
Набережные и близость к Неве диктуют использование архитектурных решений с большими окнами, зачастую на всю ширину комнаты, и просторными террасами.
Всеволод Глазунов, директор по маркетингу LEGENDA
Вид на воду — не просто приятный бонус, а ценность планировочного решения! Панорама становится частью интерьера в квартирах с эффектными гостиными и просторными мастер-спальнями.
Завтрак с видом
Василеостровская версия блоковской базы — «двор, улица, канал». Большая Нева, разводные мосты и набережная обязывают архитектуру, интерьеры и даже инфраструктуру работать на них.
Максим Ефанов
руководитель центра элитных проектов «Петербургской Недвижимости» (входит в холдинг Setl Group):
«Близость к воде часто становится ядром архитектурной концепции. На Октябрьской набережной строятся два жилых комплекса от Setl Group: Pulse Premier и “Setl Ривьера”. В проектах мы учли преимущества расположения у воды: квартиры с террасами, лаунж-зоны на крышах, благоустроенные променады вдоль Невы. Мы реализуем также элитный проект у воды — ЖК Imperial Club на первой линии Невы, в продолжении набережной Лейтенанта Шмидта. Виды на разводные мосты, Большую Неву и панорамы центра Петербурга — в самое сердце! При проектировании уделили особое внимание синергии современной архитектуры и истории Васильевского острова. Застройка — ступенчатая, крыши — скатные, а фронт корпусов выстроился в параллель магистральным проспектам. В ЖК “Setl Ривьера” близость к Неве во многом определила архитектуру, интерьеры и благоустройство территории. Во дворах обустроили фонтаны, в холлах — стойки ресепшн, похожие на коралловый риф. В ЖК Imperial Club спроектированы террасы и вантовые балконы. Создавая концепцию благоустройства комплекса, мы опирались на три характерные черты Васильевского острова: двор, улица, канал. Расположение корпусов логично продолжает традиционные линии квартальной застройки острова. Променад вдоль комплекса — импровизированный “канал” со встроенными светильниками, имитирующими блики воды. Жилые комплексы Amber Club с панорамными видами на акваторию Невы, мост Бетанкура и Петровский остров, а также Astra Marine, расположенный между Обводным и Фонтанкой, уже построены».
Дело в деталях
«Остров первых» на берегу Невы. Рядом Новая Голландия и Мариинский театр
Какими будут архитектурные решения для новых домов, подсказывает сам Петербург. С одной стороны — каналы и островная локация, с другой — культурный бэкграунд. Привести все к общему знаменателю — квиз для девелопера.
Александр Кравцов
совладелец Fizika Development:
«Водный контекст центра Петербурга формирует неповторимую городскую ткань и требует от девелопера тщательного подхода к деталям. В этой части города высокая плотность исторической застройки, ограниченное количество новых участков и строгие требования к интеграции объектов в уже сложившийся облик города. При этом недвижимость у воды дороже на 10–20 %. Сохранить географический и исторический контекст — задача номер один! В “Острове первых” на Матисовом острове в перспективе восстановление объектов культурного наследия — водонапорной башни (когда-то стоявшей на территории Общества франко-русских заводов) и здания бывшего завода Чарльза Берда. Здесь же будет создана “парящая” набережная над Невой — ей суждено стать новой точкой притяжения для жителей района. В камерном проекте “Галерная 20” у Английской набережной планируется реставрация фасадов и скрупулезный выбор материалов, чтобы создать гармонию между технологиями и традицией. Водная тематика — важный элемент идентичности Петербурга, и у кварталов с набережными и развитой инфраструктурой — большой потенциал».
Это элементарно!
Клубный дом «Квадрия» в двух шагах от набережной Адмирала Лазарева и парков Крестовского острова
Девелоперы живут по законам аристотелевской физики. Вода определяет ход дизайнерской мысли в интерьерах (панорамные окна, террасы на верхних этажах). Камень и земля формируют экстерьер. Воздух домам дают натуральные оттенки в отделке. Огонь вспыхивает в глазах жильцов от комбо космогонических стихий.
Андрей Пахомовский
исполнительный директор ГК «Балтийская коммерция»
«Набережные и близость к Неве диктуют использование архитектурных решений с большими окнами, зачастую на всю ширину комнаты, и просторными террасами. Наша гордость — это панорамные виды на воду, как в ЖК “Мануфактура James Beck”, и террасы на верхних этажах — в клубном доме “Квадрия” на Петроградской стороне. Исторический контекст района, водный ландшафт и застройка вокруг влияют даже на выбор цветовой гаммы и материалов. В фаворитах всегда натуральные оттенки и камень — они продолжают традицию классической урбанистики, позволяют зданиям “дышать” и выглядеть легкими. Фокус мы сместили в Центральный район и на Петроградскую. Петроградка — находка и в то же время головоломка для девелоперов — с ограничениями по высоте и плотности застройки и даже особой логистикой строительных работ. Это перспективное направление, и сама география Петербурга подсказывает нам максимально обыгрывать прибрежный ландшафт».
Нулевой меридиан
«LEGENDA Васильевского» — жилой кластер у Финского залива по соседству с «Севкабель Портом»
Раскрыть потенциал территорий на берегу Финского залива по соседству с креативным кластером «Севкабель Порт» равно написать главу в новейшей истории Васильевского острова.
Всеволод Глазунов
директор по маркетингу LEGENDA
«Строить на Васильевском острове — значит иметь дело с морем ограничений: от исторического и архитектурного кода локации до возможных градостроительных рисков. Тем не менее, в отличие от других центральных районов, у Васильевского мощный потенциал для системной трансформации — идет масштабная реновация района Гавани и реализуется проект освоения новых территорий. Редкий случай, когда в центре мегаполиса девелопер может не просто вписать дом в существующую застройку, но и сформировать среду с нуля с понятным для горожан горизонтом развития. Большинство проектов LEGENDA расположено у воды, и у каждого дома свое позиционирование. Для нас важно, чтобы будущий дом не просто формально соответствовал критериям, а решал конкретную градостроительную задачу. Там, где позволяют масштабы и среда, создаем общественные пространства. Для нас это одна из немногих возможностей раскрыть потенциал места и создать комфортное пространство для жизни. Так, в проекте “LEGENDA Васильевского”, который строится напротив “Севкабель Порта”, по явится торговый променад. Он станет логичным продолжением прогулочного маршрута от Финского залива и креативного кластера. Вид на воду — не просто приятный бонус, а ценность планировочного решения! Панорама становится частью интерьера в квартирах с эффектными гостиными и просторными мастер-спальнями».
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