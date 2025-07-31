На треть сократилось количество квартир на первичном рынке в Петербурге

«Безусловно, вывод новых проектов в Петербурге замедляется. Это не только реакция девелоперов на низкий уровень спроса — он снизился на треть относительно лета 2024 года, что заметно в первую очередь в массовом сегменте, — но и результат того, что согласование новых проектов на городском уровне в последние годы сопряжено со сложностями и высокой социальной нагрузкой. Это сказывается на запуске новых проектов в центре города. В целом в Петербурге невысокий уровень спроса сбалансирован соответствующим уровнем предложения на рынке. У нас, в отличие от некоторых других регионов, нет «кризиса перепроизводства» и «навеса» нераспроданного жилья», — отмечает Дмитрий Фалкин, вице-президент по продажам и сервису Группы RBI.

Как отмечают эксперты Группы RBI, уменьшение объема недвижимости в экспозиции может оказать серьезное влияние на рынок уже в следующем году, но пока игроки находятся в «заморозке»: девелоперы и покупатели ждут, когда снизится кредитная ставка. В это время накапливается отложенный спрос.

Этот спрос начнут реализовывать, если ставки по рыночной ипотеке снизят до 12-13%. С учетом текущей динамики ключевой ставки (снизилась на 3 п.п. до 18 п.п. с начала июня) нельзя исключать такую возможность уже в 2026 году — при таком сценарии, в условиях ограниченного объема предложения, может появиться небольшой дефицит и росту стоимости квадратного метра.

«Отмечу, что предложение в комфорт-классе в Петербурге все-таки пополняется — но происходит это в 2025 году в основном за счет новых очередей стартовавших проектов. Девелоперы сосредотачиваются на уже строящихся комплексах, в том числе крупномасштабных, аккуратно тестируют спрос, выводя проекты отдельными пулами квартир», — резюмировал Дмитрий Фалкин.