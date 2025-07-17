Дом-памятник Второго общества взаимного кредита на Садовой продали на аукционе

«Дом.РФ» выставил на торги объект культурного наследия федерального значения на улице Садовой, 34А. В состав лота вошло здание площадью 4400 квадратных метров и участок 0,17 га под ним. Недвижимость предполагает коммерческое использование.
Новым владельцем стало ООО «Лига» (принадлежит Андрею Фоменко, владельцу сети высококлассных бизнес-центров «Сенатор»). Лот продали по начальной цене 500,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Дом.РФ».
«Дом Второго общества взаимного кредита с флигелями» построили в 1907-1909 годах по проекту архитектора Федора Лидваля. В 1990-е здесь находился филиал Балтийского банка, который закрылся в 2019 году. Затем в доме размещались несколько магазинов.
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