Дом-памятник Второго общества взаимного кредита на Садовой продали на аукционе

Новым владельцем стало ООО «Лига» (принадлежит Андрею Фоменко, владельцу сети высококлассных бизнес-центров «Сенатор»). Лот продали по начальной цене 500,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Дом.РФ».

«Дом Второго общества взаимного кредита с флигелями» построили в 1907-1909 годах по проекту архитектора Федора Лидваля. В 1990-е здесь находился филиал Балтийского банка, который закрылся в 2019 году. Затем в доме размещались несколько магазинов.