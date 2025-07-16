Крестовский остров стал первым в рейтинге по стоимости квадратного метра на элитную «вторичку»

В первом квартале 2025 года прервался тренд на ежеквартальное сокращение объема экспозиции, который наблюдался на вторичном рынке элитного жилья в 2024 году, следует из данных консалтинговой компании NF GROUP. Во втором квартале положительная динамика сохранилась: по итогам полугодия объем экспозиции увеличился на 29% относительно конца 2024-го. Однако в годовом выражении зафиксировано небольшое снижение — на 2%.

Больше всего лотов в первом полугодии было на Крестовском острове (29% общей площади экспонируемых квартир и апартаментов). На втором месте — Петроградская сторона (23%), на третьем — Золотой треугольник (14%). Тройка локаций-лидеров по объему предложения на вторичном рынке за год не изменилась.

По итогам июня 2025 года средняя цена предложения на вторичном рынке элитного жилья достигла 849 тысяч рублей за «квадрат», превысив уровень конца 2024 года на 13% и показатель июня 2024-го на 11%.

Самой дорогой локацией на вторичном рынке, со средней ценой предложения 1,03 млн рублей за квадратный метр стал Крестовский остров. Золотой треугольник (1,01 млн рублей), годом ранее возглавлявший рейтинг, сместился на второе место. Средняя цена предложения на Крестовском острове за год увеличилась на 11%, в Золотом треугольнике, напротив, сократилась на 10%.

«Покупательскую активность на вторичном рынке элитного жилья в I полугодии 2025 года можно охарактеризовать как умеренную. Количество запросов на приобретение элитных квартир и апартаментов, поступивших за январь-июнь 2025 года, сократилось на 31% по сравнению аналогичным периодом 2024 года», — отметила директор департамента элитной недвижимости NF GROUP в Петербурге Алия Ханбекова.