Строим по науке: почему урбан-виллы станут форматом будущего

Что такое «Моменты.Repino»

Клубный жилой комплекс «Моменты. Repino» — это просторные урбан-виллы площадью от 100 до 160 квадратных метров в заповедном уголке Выборгского района Ленинградской области. Лаконичные двухэтажные дома, окруженные зелеными массивами природных заказников, построены по принципам органической архитектуры, которые гласят: здания должны интегрироваться в ландшафт и находиться в единении с природой. Концепция застройки была сформирована супругами Линник, проектированием зданий занималось архитектурное бюро «Паритет Групп».

Рядом с жилым комплексом расположились два заповедника и легендарная Куоккала (ныне Репино), которая десятилетиями была любимой локацией для дачных ретритов петербургской и ленинградской элиты: от Ильи Репина и Корнея Чуковского до Владимира Бехтерева. Для бердвотчеров и фанатов хайкинга — экопарк «Вереск», для рыбаков — озеро Щучье и река Сестра, на берегу которой для жителей комплекса запланированы прогулочная набережная и оборудованный пляж, зоны спорта и детских развлечений.

А еще скоро на одном из склонов появится «ледяной куб» — напоминание о временах, когда Карельский перешеек был скован ледником. Объект станет примером коллаборации науки, искусства, технологий и природы. Внутри арт-пространство со стеклянным полом — «окном в глубины мироздания». Сверху, на высоте 30 метров, бассейн с видом на заповедные территории.