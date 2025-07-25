Строим по науке: почему урбан-виллы станут форматом будущего

В конце июня стали известны победители 17-й федеральной премии в сфере недвижимости URBAN. Среди награжденных проектов комплекс «Моменты.Repino» (именно его основатели Илья и Галина Линник вручали награды лауреатам премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Наука и жизнь»!). На примере их проекта объясняем, почему урбан-виллы — формат будущего, а девелопмент и наука связаны теснее, чем кажется на первый взгляд.
Премия Urban — ежегодная награда, которую вручают российским девелоперам за лучшие проекты жилой недвижимости. Жюри, куда входит свыше 100 экспертов строительной отрасли, оценивает не только красоту фасадов и продуманность планировок, но и проработанность инфраструктуры. Цель проекта — улучшить качество городской среды и сделать нормой передовые архитектурные, строительные и дизайнерские тренды. «Моменты.Репино» получили премию в номинации «Выбор родителей».
Что такое «Моменты.Repino»
Клубный жилой комплекс «Моменты. Repino» — это просторные урбан-виллы площадью от 100 до 160 квадратных метров в заповедном уголке Выборгского района Ленинградской области. Лаконичные двухэтажные дома, окруженные зелеными массивами природных заказников, построены по принципам органической архитектуры, которые гласят: здания должны интегрироваться в ландшафт и находиться в единении с природой. Концепция застройки была сформирована супругами Линник, проектированием зданий занималось архитектурное бюро «Паритет Групп».
Рядом с жилым комплексом расположились два заповедника и легендарная Куоккала (ныне Репино), которая десятилетиями была любимой локацией для дачных ретритов петербургской и ленинградской элиты: от Ильи Репина и Корнея Чуковского до Владимира Бехтерева. Для бердвотчеров и фанатов хайкинга — экопарк «Вереск», для рыбаков — озеро Щучье и река Сестра, на берегу которой для жителей комплекса запланированы прогулочная набережная и оборудованный пляж, зоны спорта и детских развлечений.
А еще скоро на одном из склонов появится «ледяной куб» — напоминание о временах, когда Карельский перешеек был скован ледником. Объект станет примером коллаборации науки, искусства, технологий и природы. Внутри арт-пространство со стеклянным полом — «окном в глубины мироздания». Сверху, на высоте 30 метров, бассейн с видом на заповедные территории.
Модной локацией Куоккала стала после открытия в поселке железнодорожной станции в 1889 году. Шикарные виды на Финский залив, заповедные леса и близость к столице быстро сделали его популярным местом отдыха. В 1899 году здесь начал строить свою усадьбу «Пенаты» Илья Ефимович Ренин.
Как архитектура и расположение жилья влияют на физическое и ментальное здоровье
Отношения ученых и девелоперов не ограничивается прикладным аспектом — использованием современных строительных и отделочных материалов, созданных благодаря многолетним научным исследованиям. Ответственные застройщики при работе над проектом учитывают результаты увеличивающегося в последние годы (спасибо пандемии!) потока работ о тесной связи физического и ментального здоровья с характеристиками жилья: от высоты потолков до локации.
Например, еще в 2003 году американские ученые выяснили, что жители малоэтажных домов реже страдают ментальными расстройствами, чем резиденты высотных зданий. А шум — неизменный спутник жизни в мегаполисе — увеличивает риск потери слуха, сердечно-сосудистых заболеваний и расстройства сна. Важный негативный фактор «каменных джунглей» — дефицит зеленых зон, который ведет к уменьшению физической нагрузки и повышает риск депрессии. Это не говоря уже о давно известном и доказанном вреде выхлопных газов.
Популярность урбан-вилл — общемировой тренд. Американский Forbes еще в 2019 году писал, что «девелоперы делают ставку на роскошные урбан-виллы». Эксперты издания отмечали, что горожане ищут проекты в пригородах с пространствами для прогулок.
Альтернатива сельской жизни
Растущее внимание к физическому и ментальному здоровью, интерес к практикам longevity заставляет горожан искать альтернативы многоэтажкам. Однако большинство не готово радикально пересматривать привычки, менять работу и начинать все заново в деревне. Лучшая альтернатива сельской жизни — урбан-вилы, которые появляются в портфолио застройщиков, думающих не только о прибылях от построенных квадратных метров, но и благополучии своих резидентов. Подобный формат жилья позволяет совместить городской комфорт с жизнью на свежем воздухе, не жертвуя любимой работой и возможностью регулярно посещать театральные премьеры, галереи, культурные пространства и привычные бары.
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