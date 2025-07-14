Цена коттеджа и элитной квартиры «на первичке» в Петербурге и Ленобласти практически сравнялись

За первое полугодие 2025 года на рынке загородного жилья бизнес-класса открыли продажи в трех новых коттеджных поселках — «Образ жизни. Парковая деревня» и «Крылья Подгорного» в формате земельных участков, а также «Образ жизни. Береговая деревня» в формате таунхаусов. Рынок элитного загородного жилья не пополнялся с 2022 года, подсчитали аналитики консалтинговой компании NF GROUP.

Больше всего на рынке земельных участков — 61% выставленных на продажу лотов (+8 п. п. за полугодие). При этом на рынке бизнес-класса зафиксирована структурная трансформация: если ранее лидирующую позицию занимали таунхаусы, то к середине года наибольшую долю составили земельные участки — 50% общего объема (+17 п. п. за полугодие). Изменение связывают в том числе выводом на рынок новых проектов, представленных преимущественно земельными участками без подряда.

Средняя стоимость элитного коттеджа составила 113 млн рублей (+9% за полугодие). По итогам периода средняя стоимость коттеджа на загородном рынке и квартиры/апартамента на городском рынке региона практически сравнялись: в элитном городском жилье показатель достиг отметки 114 млн рублей (+20% за полугодие). Для сравнения — средняя площадь элитного коттеджа в экспозиции составила 403 квадратных метров, элитной квартиры/апартамента — 126 квадратных метров.

Средняя стоимость таунхауса в бизнес-классе составила 27 млн рублей (+19% за полугодие). Динамика обусловлена выходом на рынок объекта с ценой выше среднерыночной, а также ростом цен в уже реализующихся коттеджных поселках. Средняя цена сотки земли в коттеджных поселках элитного класса составила 2,0 млн рублей (+45% за полугодие), значительный прирост объясняют значительным ростом цены экспозиции в отдельных коттеджных поселках. В бизнес-классе, напротив, наблюдалось снижение показателя: на 7% до 1,0 млн рублей.

«Рост цен и структурные изменения на рынке отражают смещение интересов покупателей в сторону загородного жилья как полноценной альтернативы городским квартирам. В условиях ограниченного нового предложения в элитном сегменте интерес к земельным участкам продолжает расти», — рассказала директор департамента элитной недвижимости NF GROUP в Петербурге Алия Ханбекова.