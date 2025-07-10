Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Рядом с Балтийским вокзалом появится одна из самых больших гостиниц

Отель разместят на месте одного из зданий «Подъемтрансмаша». В ней будет порядка 1000 номеров.

Yulia_B / Shutterstock.com

Как пишет «Деловой Петербург», гостиница площадью 37,3 тысяч квадратных метров на набережной Обводного канала, дом 118а, лит. Ж заявлена по адресу бывшего здания АО «Подъемтрансмаш». Эксперты, опрошенные изданием, считают, что отель может получить три или четыре звезды.

Будущий отель может стать одним из самых больших в своем сегменте. Так, гостиница Svet на углу проспекта Просвещения и улицы Брянцева, который в этом году планирует открыть АО «СЗ "Отель Введенский"», рассчитан на 802 номера при общей площади 36,8 тысяч квадратных метров.

Владельцами общества с ограниченной ответственностью, согласно данным «Контур.Фокус», являются Эдуард Кроо и Владимир Куковицкий. При этом, разрешения на строительства пока нет, но уже готов и согласован проект у Градостроительной комиссии. Городской орган также потребовал передать в собственность города 5,1 тысяч квадратных метров для нужд программы «Серебряный возраст».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: