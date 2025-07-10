Рядом с Балтийским вокзалом появится одна из самых больших гостиниц

Как пишет «Деловой Петербург», гостиница площадью 37,3 тысяч квадратных метров на набережной Обводного канала, дом 118а, лит. Ж заявлена по адресу бывшего здания АО «Подъемтрансмаш». Эксперты, опрошенные изданием, считают, что отель может получить три или четыре звезды.

Будущий отель может стать одним из самых больших в своем сегменте. Так, гостиница Svet на углу проспекта Просвещения и улицы Брянцева, который в этом году планирует открыть АО «СЗ "Отель Введенский"», рассчитан на 802 номера при общей площади 36,8 тысяч квадратных метров.

Владельцами общества с ограниченной ответственностью, согласно данным «Контур.Фокус», являются Эдуард Кроо и Владимир Куковицкий. При этом, разрешения на строительства пока нет, но уже готов и согласован проект у Градостроительной комиссии. Городской орган также потребовал передать в собственность города 5,1 тысяч квадратных метров для нужд программы «Серебряный возраст».