Доходный дом 2.0: как большие апарт-отели составили конкуренцию гостиницам и стали перспективной инвестицией

заместитель генерального директора сети апарт-отелей Yes

Одна из отличительных особенностей и видимых преимуществ апарт-отелей перед классическими гостиницами, где бы они ни находились (в центре города или на окраине) — это сочетание домашнего уюта и гостиничного сервиса. В отличие от стандартных гостиничных номеров, апартаменты — это полноценное жилое пространство с кухней, зоной отдыха и рабочим уголком. Создается атмосфера «дома вдали от дома».

Еще одно весомое преимущество: в отличие от стандартных гостиниц, где рабочее пространство ограничено номером или лобби, апарт-отели часто предлагают коворкинги, переговорные и лаунж-зоны. Также их лобби могут трансформироваться в культурные хабы: здесь могут проходить выставки, концерты, мастер-классы и т. д.

При этом аудитория апарт-отелей может заметно отличаться в зависимости от локации. К примеру, апарт-отель «Yes Марата» в центре города интересен как туристам, семьям, так и деловому сегменту круглый год. Он закрыва­ет все потребности — от рабочих до развлекательных: здесь есть коворкинг, бизнес-центр, фудхолл, фитнес, доступ к бассейну и стадиону, арт-галерея и даже отдельная площадка для питомцев. Гости отеля обычно планируют поездки заранее, что позволяет эффективно управлять загрузкой. Оптимальное распределение номерного фонда на Марата составляет 60 % краткосрочной аренды, 15 % среднесрочной и 25 % долгосрочной.

Несколько другая картина в случае с апарт-отелем «Yes Хошимина», который находится в спальном районе. Здесь из инфраструктурных решений наиболее востребованы фитнес-клуб и лобби-бар. Ритм другой — гости больше сосредоточены на деловых задачах, чем на отдыхе, что отражается на глубине бронирования: здесь чаще бронируют проживание спонтанно, а идеальное распределение аренды выглядит как 40 % краткосрочной, 20 % среднесрочной и 40 % долгосрочной. Другой пример — камерный клубный дом «Приоритет» (всего 40 квартир, каждая с видом на Неву), расположенный на Воскресенской набережной. Разработкой его общественных пространств занималась известная Studia 54. В доме также планируются гастробар, салон красоты и фитнес-клуб — и связующим звеном для них будет лобби, которое украшают картины современных художников (например, знаменитого советско-российско-американского художника Юрия Купера).

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