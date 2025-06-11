Апелляционный суд запретил застраивать Шуваловский лес

Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение городского суда о разрешении на возведение жилых домов в Шуваловском парке. Застройщик «Вектор» намерен оспорить вынесенный вердикт, отмечает «Фонтанка».

Напомним, в конце 2023-го власти приняли новый Генеральный план Петербурга, где участок Шуваловского леса перевели в рекреационную зону Р2, то есть строительство там было запрещено. «Вектор», собственник участков в Приморском районе, подал в суд для отмены положений главного градостроительного документа. В апреле 2024-го инстанция ему отказала, но девелопер смог оспорить это решение и добился разрешения на возведение жилых домов.