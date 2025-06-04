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Мариинскому театру передали помещения киностудии «Лендок»

Всего театр получил от Росимущества три помещения на набережной Крюкова канала в центре Петербурга общей площадью 531,4 м2 на набережной Крюкова канала.

Sergey_Bogomyako / Shutterstock.com

«На новых площадках будут проводиться концерты и прочие мероприятия, входящие в театральный репертуар», — уточнили в Росимуществе. Однако ведомство точно не указывало, какие именно это будут помещения.

Как выяснила «Фонтанка», речь о доме 12, где располагается киностудия «Лендок». Директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов Алексей Тельнов подтвердил эту информацию. Мариинке перейдут концертный зал киностудии и два прилегающих к нему помещения.

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