Мариинскому театру передали помещения киностудии «Лендок»

«На новых площадках будут проводиться концерты и прочие мероприятия, входящие в театральный репертуар», — уточнили в Росимуществе. Однако ведомство точно не указывало, какие именно это будут помещения.

Как выяснила «Фонтанка», речь о доме 12, где располагается киностудия «Лендок». Директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов Алексей Тельнов подтвердил эту информацию. Мариинке перейдут концертный зал киностудии и два прилегающих к нему помещения.