18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

На строительство нового яхт-клуба потратят 21,2 млрд рублей

В эту сумму входит проектирование и строительство нового яхт-клуба на Петровской косе, 9 с 2025 по 2029 годы. Начало строительства запланировано на 2026 год.

Shutterstock.com

Эти изменения предложили внести в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», говорится в проекте постановления правительства на сайте Смольного. На этот спортивный объект хотят возложить функцию учебно-тренировочной базы межвузовского студенческого яхт-клуба, пишет РБК.

Как следует из документов, речь идет не только о реконструкции нынешнего яхт-клуба, а о строительстве нового физкультурно-спортивного и рекреационного кластера. В нем будет здание учебно-тренировочной базы межвузовского студенческого яхтенного клуба СПбГМТУ, базу спортивной подготовки школы «Олимпийские надежды», музей, учебно-методический корпус, многофункциональный комплекс с эллингом, а также объекты и элементы благоустройства. Общая площадь кластера — 53,1 тысяч квадратных метров.

Кроме того, прописано приспособление под современное использование объектов культурного наследия. Это касается главного здания Центрального ленинградского яхт-клуба, которое возвели в 1978-1980 годах.

Сейчас на этом месте находится межвузовский яхт-клуб Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), а рядом — яхт-клуб ЦСКА.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: