На строительство нового яхт-клуба потратят 21,2 млрд рублей

Эти изменения предложили внести в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», говорится в проекте постановления правительства на сайте Смольного. На этот спортивный объект хотят возложить функцию учебно-тренировочной базы межвузовского студенческого яхт-клуба, пишет РБК.

Как следует из документов, речь идет не только о реконструкции нынешнего яхт-клуба, а о строительстве нового физкультурно-спортивного и рекреационного кластера. В нем будет здание учебно-тренировочной базы межвузовского студенческого яхтенного клуба СПбГМТУ, базу спортивной подготовки школы «Олимпийские надежды», музей, учебно-методический корпус, многофункциональный комплекс с эллингом, а также объекты и элементы благоустройства. Общая площадь кластера — 53,1 тысяч квадратных метров.

Кроме того, прописано приспособление под современное использование объектов культурного наследия. Это касается главного здания Центрального ленинградского яхт-клуба, которое возвели в 1978-1980 годах.

Сейчас на этом месте находится межвузовский яхт-клуб Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), а рядом — яхт-клуб ЦСКА.