Для офиса «Газпрома» на территории ТЭЦ-2 вблизи Синопской набережной согласовали проект

«Проектом предусматривается строительство многофункционального комплекса — офисного здания с гостиницей, подземной автостоянкой и предприятиями общественного питания (Корпус 5) и административного здания (Корпус 8)», — говорится в заключении КГИОП на сайте Смольного.

Заказчиком выступает ПАО «ТГК-1». Административное здание будет формировать уличный фронт Синопской набережной, а высота строения составит 15,5 метра. Офисный корпус будет находиться на внутриквартальной территории, его высота составит 28 метров.