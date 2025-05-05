На Лиговском проспекте построят новый апарт-отель

Общая стоимость строительства составит 1,01 млрд рублей. В апарт-отеле будет 82 номера с минимальной площадью 12,9 квадратных метра и максимальной — 179,3 квадратных метра.

Застройщиком выступает ГК «Вита» предпринимателя Владимира Бова. Проект был анонсирован еще в 2019 году, тогда сообщали, что общая площадь объекта будет 11,2 тысячи квадратных метров, площадь земельного участка — 2,5 тысяч квадратных метров. Сейчас готовность отеля оценивают в 80%, пишет РБК.